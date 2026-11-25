Die US-Regierung kündigt neue Abgaben für die EU, China und weitere Handelspartner an. Begründet wird dies mit Überkapazitäten und unfairen Praktiken, wobei die EU bei 15% bleibt.

Das Büro des US-Handelsbeauftragten hat am Mittwoch Ankündigungen über neue Abgaben gegenüber der Europäischen Union und dreizehn weiteren Handelspartnern gemacht. Als zentrale Rechtfertigung für diese Maßnahmen wurden massive strukturelle Überkapazitäten in der globalen Industrie sowie angeblich unfaire Handelspraktiken genannt, die den amerikanischen Markt beeinträchtigen. Diese Schritte folgen auf eine bereits abgeschlossene, achtmonatige Untersuchung, in der die US-Regierung gezielt nach solchen Praktiken fahndete.

Geografische Schwerpunkte und Zollgrenzen

Im Fokus der neuen US-Handelsmaßnahmen stehen neben der Europäischen Union explizit die Schweiz, China, Japan und Südkorea. Ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung hat jedoch eine wichtige Ausnahme für die Europäische Union bestätigt: Für die EU soll die in einem bestehenden Handelsabkommen festgelegte Zoll-Obergrenze von fünfzehn Prozent strikt eingehalten werden, was eine signifikante Deregulierung im Vergleich zu anderen Partnern bedeutet.

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Die Kritik Washingtons richtet sich vor allem gegen staatliche Subventionen in den betroffenen Ländern, die zu einer Produktion führen, die nicht der tatsächlichen globalen Nachfrage entspricht. Diese als unfair empfundene Praxis belastet nach Ansicht der USA die Handelsinteressen Amerikas, da sie künstlich niedrige Preise und ungleiche Wettbewerbsbedingungen schafft.

Schwerpunkt China und doppelte Zollbelastung

Für China sind die härtesten Maßnahmen vorgesehen, da die US-Regierung das Land dafür verantwortlich macht, die Weltmärkte systematisch mit Billigexporten zu überschwemmen. Auf chinesische Waren sollen deshalb zusätzliche Abgaben in Höhe von zwanzig Prozent erhoben werden, was eine erhebliche Verschärfung der Handelsbeziehungen darstellt.

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Diese neuen zwanzig Prozent würden kumulativ zu den bereits bestehenden Zöllen von rund fünfundzwanzig Prozent hinzukommen, die aus der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump stammen._combined_ beläuft sich die gesamte Zollbelastung für viele chinesische Güter somit auf einen sehr hohen Prozentsatz, der die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Exporteure massiv einschränken dürfte.

Zeitplan und Verfahren bis zur Umsetzung

Trotz der klaren Ankündigungen wird es voraussichtlich noch einige Zeit dauern, bis die neuen Zölle tatsächlich rechtskräftig und wirksam werden. Aufgrund einer vorgesehenen formalen Anhörungsfrist könnte sich die Einführung der Maßnahmen bis in den Januar hinziehen, wie der hochrangige Regierungsvertreter erklärte.

Dieser zeitliche Abstand gibt den betroffenen Handelspartnern und der US-Industrie Zeit zur Anpassung, stellt jedoch unsichere Bedingungen für internationale Lieferketten dar. Die genauen Details der Umsetzung hängen von den Ergebnissen der Anhörungen ab, die während dieser Übergangsphase durchgeführt werden müssen.