Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen unverändert gelassen, während die Notenbank die Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Krieges als Grund für eine erneute Zinspause ansah. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh zeigte sich offen für niedrigere Leitzinsen, was Trumps Freude weckt. Die Notenbank soll unabhängig von der Politik über den Leitzins entscheiden und einen Kompromiss zwischen Inflation und Vollbeschäftigung finden.

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen unverändert gelassen, obwohl die Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Krieg es die Notenbank dazu veranlasst haben, den Leitzins nicht an.

Der Zentralbankrat stimmte geschlossen für eine erneute Zinspause und bleibt damit die Spanne zum vierten Mal in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh, einst schon im Fed-Vorstand, zeigte sich offen für niedrigere Leitzinsen, was Trumps Freude weckt. Die Notenbank soll unabhängig von der Politik über den Leitzins entscheiden und einen Kompromiss zwischen Inflation und Vollbeschäftigung finden.

Die Inflation in den USA liegt zuletzt bei 4,2 Prozent und über dem von der Fed angestrebten Ziel von zwei Prozent. Die Europäische Zentralbank hat jüngst ihre Zinsen wegen Inflationssorgen erstmals seit 2023 angehoben





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