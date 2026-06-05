US-Militärseelsorge: Verteidigungsminister setzt Reformen durch

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth setzt seine Reformen zur Neuausrichtung der Militärseelsorge fort. Die Zahl der zugelassenen Religionsgemeinschaften wird von über 200 auf 31 reduziert.

Der US-Militärseelsorge geht es an den Kragen: Verteidigungsminister Pete Hegseth setzt bei Reformen zum Kahlschlag an. Verteidigungsminister Pete Hegseth setzt seinen Kurs zur Neuausrichtung der Militärseelsorge fort.

Nach Informationen des Portals military.com hat das Verteidigungsministerium mehrere Reformen umgesetzt. Dazu zählt insbesondere eine deutliche Reduzierung der Religionsgemeinschaften, die Militärgeistliche entsenden dürfen: Statt mehr als 200 Gruppen sind nun noch 31 zugelassen. Auf der neuen Liste stehen unter anderem jüdische, muslimische, hinduistische, buddhistische und sikhistische Gemeinschaften sowie zahlreiche christliche Konfessionen, berichtet die katholische Presseagentur Kathpress. Bereits vor einigen Monaten hatte Hegseth angekündigt, die bisherigen Regelungen zu überarbeiten.

Die frühere Liste mit über 200 anerkannten Glaubensgruppen bezeichnete er als praxisfern und nutzlos. Nach seiner Darstellung gehört die Mehrheit der US-Soldaten lediglich sechs Glaubensgemeinschaften an. Deshalb sei eine Straffung der Liste notwendig gewesen. Nicht mehr berücksichtigt werden unter anderem neuheidnische Gruppierungen, Anhänger des Schamanismus und Druidentums, verschiedene New-Age-Kirchen sowie weitere kleinere Glaubensrichtungen.

Eine weitere Änderung betrifft das Erscheinungsbild der Militärseelsorger. Künftig sollen sie im Dienst ihre religiösen Symbole statt ihrer militärischen Rangabzeichen tragen. Hegseth hatte bereits im März betont, dass Militärgeistliche in erster Linie Geistliche und erst danach Offiziere seien. Kritik an den Reformen kommt von der Military Religious Freedom Foundation, die sich für Religionsfreiheit innerhalb der US-Streitkräfte einsetzt.

Deren Gründer Mikey Weinstein zeigte sich angesichts der Streichung zahlreicher Glaubensgruppen von der offiziellen Liste empört. Er bezeichnete das Vorgehen der Regierung als schmutzig und ekelhaft, verfassungswidrig, unmoralisch und unethisch.

Zudem warf er dem Ministerium vor, mit den Änderungen einen christlichen Nationalismus fördern zu wollen





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