US-Midterms: Wählerunzufriedenheit mit Inflation und Energiepreisen

Die US-Kongresswahlen werden zur Abstimmung über die Wirtschaftspolitik. Hohe Benzinpreise und Inflation belasten das Vertrauen der Wähler in die Republikaner.

Millionen Amerikaner stellen sich am Mittwochmorgen die Frage nach dem Wohlergehen ihrer Nation, angelehnt an den klassischen Song "City of New Orleans". In der Nacht zum Mittwoch fanden in den Vereinigten Staaten die Midterm-Wahlen statt, bei denen die beiden Kammern des Kongresses teilweise oder vollständig neu besetzt wurden. Diese Wahlen dienen als Zwischenzeugnis für die Arbeit des Präsidenten im Oval Office.

Politische Bedeutung der Midterm-Wahlen

Jeweils in der Mitte der Amtszeit eines US-Präsidenten finden diese wichtigen Wahlen statt. Donald Trump stand bei dieser Wahl nicht auf dem Stimmzettel, doch seine Person und seine Politik stehen im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Viele Wähler bewerten die aktuelle Situation vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Der alte Spruch, dass Amerikaner mit der Brieftasche abstimmen, trifft auch heute noch zu.

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Hohe Unzufriedenheit bei Wirtschaftspolitik

Die Achillesferse der Republikaner liegt in der akzeptierten Wirtschaftspolitik. Auf die Frage, ob sie mit Trumps Umgang mit der Inflation zufrieden sind, antworteten zuletzt 70 Prozent der Befragten mit Nein. Selbst mehr als die Hälfte der republikanischen Wähler, nämlich 53 Prozent, äußerten sich unzufrieden mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Diese Zahlen zeigen eine deutliche Distanzierung von der aktuellen Führung.

Divergenz zwischen Daten und Gefühlslage

Die harten ökonomischen Daten geben ein solch harsches Urteil nicht unbedingt her. Die Inflation liegt derzeit bei 3,7 Prozent. Am letzten Tag der Amtszeit von Joe Biden betrug sie 3 Prozent. Allerdings wächst die Wirtschaft etwas stärker als unter Trumps Amtsvorgänger im Weißen Haus. Im dritten Quartal betrug das Wachstum 3,4 Prozent, gegenüber durchschnittlichen 3,2 Prozent unter Biden.

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Energiepreise als psychologische Belastung

Am deutlichsten macht sich die Unzufriedenheit der Wähler bei den Energiepreisen bemerkbar. Vor Ausbruch des Iran-Krieges kostete eine Gallone Benzin im Schnitt 2,98 Dollar. Heute beträgt der Durchschnittspreis 4,30 Dollar. Für die Autofahrernation USA sind die Spritpreise vor allem psychologisch von immenser Bedeutung. Europa kann von einer derartigen Dynamik nur träumen.

KI und Infrastruktur im Fokus

Auch die Künstliche Intelligenz ist in den USA nicht so unumstritten, wie man glauben könnte. 7 von 10 Amerikanern lehnen die Errichtung eines Rechenzentrums in ihrer Umgebung ab. Trump ist ein Unternehmer, der Präsident wurde. Welche Ironie, dass gerade er beim Thema Wirtschaft so viel Gegenwind erlebt.