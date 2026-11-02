US-Midterms 2026: Trumps Republikaner riskieren Mehrheiten im Kongress

Die US-Midterms entscheiden über die Kontrolle von Repräsentantenhaus und Senat. Wichtige Infos zu Terminen, Ergebnissen und den politischen stakes für Trumps Partei.

Am Dienstag stimmen die US-Bürger über die Zusammensetzung des Kongress es ab, wobei ein Großteil der Parlamentsmitglieder neu gewählt wird. Die Republikaner unter Donald Trump stehen vor der schwierigen Aufgabe, ihre hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern zu verteidigen, während die Demokraten um die Rückeroberung der Mehrheit kämpfen. Die ersten Ergebnisse und Hochrechnungen werden für die frühe Mittwochmorgenzeit (MEZ) erwartet.

Detailierte Wahlmechanismen im Kongress

Der US-Kongress besteht aus zwei Kammern, deren Mandate bei diesen Wahlen teilweise neu besetzt werden müssen. Die Wähler in den Vereinigten Staaten sind aufgefordert, alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus komplett neu zu besetzen. Parallel dazu müssen 35 der 100 Sitze im Senat erneut vergeben werden, da die sechsjährige Amtszeit der Senatoren zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnt und somit nicht alle gleichzeitig zur Wahl stehen. Während jeder der 50 US-Bundesstaaten zwei Senatoren entsendet, wird jeder einzelne Wahlkreis durch einen Kongressabgeordneten vertreten.

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Neben den bundesweiten Wahlen für den Kongress stehen in der Mehrheit der Bundesstaaten auch die Gouverneurswahlen an. Das Gouverneursamt gilt als das mächtigste Amt in einem einzelnen Bundesstaat. Besonders hoch im Kurs stehen diese Wahlen in den großen Bundesstaaten Kalifornien, Arizona und Michigan. In vielen weiteren Bundesstaaten werden zudem die lokalen Parlamente und andere öffentliche Ämter neu bestimmt, was die Komplexität und Reichweite der Abstimmung am Dienstag erhöht.

Umstrittene Umfragelage und Gerrymandering

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Repräsentantenhaus, da die Mehrheitsverhältnisse dort extrem ausgeglichen sind. Von den 435 Sitzen befinden sich derzeit 218 in republikanischer Hand, während die Demokraten 214 Mandate innehaben. Zwei Sitze sind vakant, und Kevin Kiley sitzt nach seinem Austritt aus der Republikanischen Partei als Unabhängiger. Diese knappe Mehrheit wackelt beträchtlich, was das ohnehin angespannte Rennen unberechenbarer macht.

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Die Neuzeichnung von Wahlkreisen in mehreren Bundesstaaten verschärft die Lage weiter. In Kalifornien, Texas, North Carolina, Ohio und New York wurden die Wahlbezirke neu zugeschnitten. Durch das von beiden Parteien praktizierte Gerrymandering sollen mehr Wähler einer bestimmten Partei in einen Wahlkreis konzentriert werden. Da im US-Mehrheitswahlrecht nur der Sieger im Kreis zählt, hat diese Strategie großen Einfluss. Umfragen deuten darauf hin, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern könnten.

Das auf Wahlanalysen spezialisierte Portal Cook Political Report sieht Anzeichen dafür, dass die Demokraten den Republikanern mehr Abgeordnetensitze abnehmen könnten als umgekehrt. Bei 18 Wahlen im Repräsentantenhaus sowie sieben Abstimmungen im Senat ist mit sehr engen Rennen zu rechnen. Im Senat stehen 22 republikanische und 13 demokratische Sitze zur Wahl. Da die meisten republikanischen Sitze in Bundesstaaten liegen, die Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2024 deutlich gewonnen hat, gilt es als große Herausforderung für die Demokraten, hier Senatoren zu gewinnen.

Politikthemen Ölpreis und Migration

Der aktuelle politische Diskurs wird vor allem von drei zentralen Punkten dominiert, die das Wahlverhalten der Amerikaner stark beeinflussen dürften. Der erste Punkt ist die außenpolitische Entscheidung von Donald Trump, Israel bei einem Angriff auf den Iran zu unterstützen. Diese Aktion setzt das kriegsmüde Land einer dauerhaften Belastung aus. Der Öl- und Gastransport durch die Straße von Hormus ist nahezu zum Erliegen gekommen, und auch Monate nach Kriegsbeginn liegt der Schiffsverkehr weit unter dem Vorkriegsniveau.

Die wirtschaftlichen Folgen dieser geopolitischen Spannungen sind verheerend. Die Preise für Lebensmittel und Sprit sind in die Höhe geschossen, und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Die unsichere能源sorgungslage und die gestiegenen Lebenshaltungskosten prägen die Stimmung vieler Wähler, die sich eine Entspannung der Lage oder einen Wechsel der politischen Führung erhoffen.

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Ein weiteres wichtiges Thema ist die Migrationspolitik, die weiterhin ein Dauerstreitthema darstellt. Die Demokraten befürworten hier gemäßigtere und humanere Ansätze bei der Migrationskontrolle. Im Gegensatz dazu fordern die Republikaner ein entschlossenes Handeln gegen Migranten ohne Aufenthaltsrecht und eine Verschärfung der Abschiebungen. Diese polarisierende Deutungshoheit über die Grenzen beeinflusst die Entscheidungen der Wähler in vielen Bundesstaaten.

Abstimmungsablauf und Ergebnisprognosen

Die eigentliche Wahl findet am Dienstag statt, da Millionen Amerikaner bereits vorab per Briefwahl oder durch vorzeitiges Wählen ihre Stimme abgegeben haben. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zählte das Election Lab der University of Florida bereits über 54 Millionen vorgezogene Stimmabgaben. Die Wahllokale öffnen in den frühen Morgenstunden und schließen zwischen 18 und 21 Uhr (Ortszeit). In diesem Zeitraum entscheiden die Bürger auch über lokale Richter und verschiedene Volksentscheide.

Die Auszählung der Stimmen beginnt unmittelbar nach Schließung der Wahllokale. Dabei wird in vielen Bundesstaaten zunächst der Stimmenanteil vom Wahltag verarbeitet, gefolgt von der Auswertung der Briefwahlunterlagen. Dies kann im Laufe der Nacht zu deutlichen Verschiebungen im Gesamtergebnis führen, da sich die Struktur der Briefwähler teils stark von der der Präsenzwähler unterscheidet. Das Vertrauen in politische Institutionen ist ohnehin auf Tiefstände gesunken, was die Spannungen erhöhen könnte.

Laut Gallup hat nur ein Drittel der Befragten ein ausgeprägtes Vertrauen in die Bundesregierung, beim Kongress ist der Wert sogar noch etwas schlechter. Erste verlässliche Ergebnisse sind nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zum Mittwoch zu erwarten. Erst wenn die großen Fernsehsender auf Basis von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen Sieger ausrufen, festigt sich das Bild über die Mehrheitsverhältnisse. Sollte es zu einem Patt im Senat kommen, könnte Vizepräsident JD Vance bei Abstimmungen den Ausschlag zugunsten der Republikaner geben.