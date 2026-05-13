US-Media Reports: Iran Holds Majority of Mobile Missiles and Rockets

This text reports on US media claims that Iran still possesses the majority of its mobile missile and rocket stocks despite Iran's claim to be on its knees during the recent military standoff.

US-Medienberichten zufolge soll der Iran weiterhin über den Großteil seiner Bestände an mobilen Abschussrampen und Raketen verfügen. Unter Berufung auf US-Geheimdienste berichtete zuletzt die "New York Times", dass der Iran noch jeweils rund 70 Prozent hat.

US-Präsident Donald Trump nannte die Medienberichte "Verrat". Unterdessen steigen die Kosten für das US-Militär deutlich. Die Zahlen der US-Geheimdienste, die laut "New York Times" ("NYT") von Anfang Mai sind, würden in starkem Kontrast zu den Behauptungen der US-Regierung stehen, wonach der Iran quasi kampfunfähig sei, so der Bericht. Der Iran habe auch Zugang zum Großteil seiner unterirdischen Raketenlager und Produktionsstätten, hieß es. Zum Arsenal zählten sowohl Kurz- als auch Langstreckenraketen





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