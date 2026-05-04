US-Marine startet „Projekt Freiheit“ zur Begleitung von Schiffen in der Straße von Hormus – Iran warnt vor Verstoß gegen Waffenruhe

Die US-Marine hat mit dem Einsatz „Projekt Freiheit“ begonnen, um neutrale Schiffe durch die Straße von Hormus zu begleiten. Der Iran sieht darin eine Verletzung der Waffenruhe. Die Initiative soll humanitäre Hilfe leisten und den Schiffsverkehr koordinieren, während die diplomatischen Verhandlungen mit dem Iran weitergehen.

Die US-Marine hat nach Angaben von Präsident Donald Trump am Montag damit begonnen, festsitzende Schiffe aus der Straße von Hormus zu begleiten. Der Einsatz unter dem Namen „ Projekt Freiheit “ soll auf Bitte „vieler Länder aus aller Welt“ erfolgen, wie Trump am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social mitteilte.

Der Iran warnte jedoch, dass jede Einmischung der USA in der Meerenge als Verstoß gegen die Waffenruhe gewertet werden würde. Trump ließ viele Details zum Ablauf der Initiative offen, die am Vormittag (Ortszeit Nahost) starten sollte. Es gehe um Schiffe aus Regionen, die nicht in den Iran-Krieg verwickelt seien, betonte er.

„Sie sind lediglich neutrale und unschuldige Dritte! “ Trump sprach von einer „humanitären Geste“, da vielen Schiffen Lebensmittel und Hygieneartikel ausgehen würden. Vor dem Krieg transportierten Tanker etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggas-Handels durch die Straße von Hormus. Seit Kriegsbeginn kontrolliert der Iran die Meerenge und hat den Schiffsverkehr durch Drohungen und Angriffe praktisch zum Erliegen gebracht.

Die USA verhängten ihrerseits eine Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Aktuell gilt eine Waffenruhe, doch diplomatische Bemühungen zeigen bisher keinen Durchbruch. Das US-Regionalkommando Centcom bestätigte auf X, dass die Streitkräfte Trumps Initiative unterstützen würden. Dazu sollen Lenkwaffenzerstörer, über 100 Fluggeräte, „unbemannte Plattformen“ sowie 15.000 Soldaten und Soldatinnen eingesetzt werden.

Die konkrete Aufgabe der Truppen wurde jedoch nicht erläutert. Das „Wall Street Journal“ berichtete unter Berufung auf hochrangige US-Beamte, dass es sich bei „Projekt Freiheit“ um eine Koordinierungsstelle für den Schiffsverkehr durch die Meerenge handele. Aktuell sei keine Eskortierung von Schiffen durch US-Kriegsschiffe vorgesehen. Stattdessen solle der Einsatz darauf abzielen, Minen zu orten und diese Informationen an durchfahrende Schiffe weiterzugeben, um Gefahren zu umgehen.

Zudem sollten sichere Routen für die Schifffahrt ermittelt werden. Der Iran lehnte jede amerikanische Aktion in der Meerenge ab. Eine solche werde als Verstoß gegen die Waffenruhe betrachtet, schrieb der Leiter der Sicherheitskommission im iranischen Parlament, Ibrahim Asisi, auf X. Die Straße von Hormus und der Persische Golf würden nicht durch „Trumps wahnhafte Beiträge gesteuert“.

Trump äußerte sich in seinem Post auch zu den Verhandlungen mit dem Iran: „Ich bin mir voll und ganz bewusst, dass meine Vertreter sehr positive Gespräche mit dem Iran führen und dass diese Gespräche zu etwas sehr Positivem für alle führen könnten“, schrieb er. Noch 24 Stunden zuvor hatte er sich skeptisch über die Verhandlungen geäußert. Der Iran hatte kürzlich einen neuen Vorschlag für ein Kriegsende unterbreitet.

Trump kündigte an, den Vorschlag prüfen zu lassen, zeigte sich aber zunächst skeptisch und warnte vor einem möglichen erneuten Angriff auf den Iran. Laut dem iranischen Außenministerium haben die USA inzwischen auf den iranischen Vorschlag geantwortet. Man prüfe die Antwort, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai iranischen Medien zufolge. Der 14-Punkte-Plan des Iran für ein Kriegsende spart das nukleare Thema aus, das seit Langem ein zentraler Streitpunkt mit den USA ist.

Teheran möchte das Thema erst später angehen. In den Verhandlungen drängen die USA seit Langem auf eine Öffnung der blockierten Straße von Hormus – bisher ohne Erfolg. Am Sonntag meldete die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) erneut Angriffe auf Schiffe in der Meerenge. Ein Kapitän eines nordwärts fahrenden Massengutfrachters berichtete von einem Angriff mehrerer kleiner Boote.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete hingegen, ein Schiff sei von der iranischen Marine gestoppt worden, um Dokumente zu prüfen. Später teilte UKMTO mit, ein weiteres Schiff sei von „unbekannten Projektilen“ getroffen worden





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