US-Kongressausschuss fordert Ermittlungen gegen Epstein-Mitwisser

Der republikanische Ausschuss unter James Comer verlangt vom Justizministerium neue Strafanzeigen gegen prominente Verdächtige wie Philip Levine und Frédéric Fekkai.

Ein US-Untersuchungsausschuss hat die Regierung von Präsident Donald Trump aufgefordert, sofort strafrechtliche Schritte gegen weitere mutmaßliche Mitwisser des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein einzuleiten. Der Abschlussbericht, den der republikanisch geführte Aufsichtsausschuss im Repräsentantenhaus am Dienstag in Washington vorlegte, stellt das Justizministerium scharf kritisiert dar und verlangt konkrete Handlungen zur Aufklärung der Verbrechen. Der Ausschussvorsitzende James Comer betonte dabei, dass Epstein jahrelang straffrei agierte und durch mächtige Verbindungen sowie ein Justizsystem geschützt wurde, das Opfer wiederholt im Stich ließ.

Kernforderungen an das Justizministerium

Die Abgeordneten richteten eine direkte Aufforderung an das Justizministerium unter Leitung von Todd Blanche, wichtige Zeugen neu zu befragen oder erneut zu vernehmen. Diese Forderungen basieren auf den Ergebnissen von 15-monatigen Untersuchungen und Anhörungen, die der Ausschuss durchgeführt hat. Im Fokus der neuen Ermittlungsanordnungen stehen insbesondere zwei Prominente aus dem Umfeld von Epstein: der frühere Bürgermeister von Miami Beach, Philip Levine, und der französische Friseur Frédéric Fekkai. Beide bestreiten die Vorwürfe sexueller Übergriffe, die der Ausschuss bereits im Juni an die Bundesermittler weitergeleitet hatte. Die Anschuldigungen stammen aus den Aussagen von Epsteins langjähriger Assistentin Sarah Kellen.

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Stakeholder-Positionen und kontroverse Zeugenaussagen

Neben den beiden genannten prominenten Figuren forderte der Ausschuss auch die erneute Befragung einer weiteren langjährigen Assistentin, Lesley Groff. In ihren bisherigen Angaben hatte Groff behauptet, sie habe Epstein niemals verdächtigt, Frauen oder Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der Ausschuss stuft diese Aussage jedoch als unglaubwürdig ein und sieht darin einen wesentlichen Punkt für weitere Ermittlungen. Während die republikanischen Ausschussmitglieder erklärten, keine Beweise für eine Verwicklung von Donald Trump in die Verbrechen gefunden zu haben, äußerte der ranghöchste Demokrat Robert Garcia erhebliche Kritik. Er beschuldigte das Justizministerium erneut, bei der Freigabe der Epstein-Akten zu Jahresbeginn über 2,5 Millionen Dokumentenseiten zurückgehalten zu haben.

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Auswirkungen auf die politische Landschaft und nächsten Schritte

Die Debatte um die Transparenz der Akten hat die politische Szene stark polarisiert. Nach ihrem Sieg bei den Kongresswahlen vor einer Woche wollen die Demokraten die parlamentarischen Untersuchungen ab Jänner weiter vorantreiben. Donald Trump hatte monatelang gegen die Veröffentlichung der Dokumente gekämpft, musste sich letztlich jedoch einem Gesetz des Kongresses fügen. In den freigegebenen Unterlagen wird der Name des Präsidenten zwar vielfach erwähnt, Hinweise auf ein Fehlverhalten finden sich darin jedoch nicht. Dies steht im Kontrast zu den schweren Vorwürfen gegen Epstein selbst, der unter Verdacht stand, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an andere Prominente vermittelt zu haben.

Historischer Kontext und rechtlicher Status

Die rechtliche Vorgeschichte von Jeffrey Epstein ist von Umwegen und umstrittenen Vereinbarungen geprägt. Er wurde erstmals im Jahr 2008 verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Durch einen umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft musste er jedoch nur für 13 Monate in Haft. Im Jahr 2019 wurde er wegen neuer Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen. Einen Monat später wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden, wobei offiziell Selbstmord angenommen wurde. Bisher ist nur seine ehemalige Freundin Ghislaine Maxwell verurteilt worden; die 64-Jährige sitzt eine Haftstrafe von 20 Jahren ab.