Der langjährige NBC-Sportkommentator Dan Hicks ist mit 64 Jahren gestorben. Mikaela Shiffrin und Familie trauern um die Legende, die 16 Olympische Spiele begleitete.

Der renommierte US-Sportkommentator Dan Hicks ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Sein Tod wurde am Mittwoch nach kurzer Krankheit bekanntgegeben und vom langjährigen Arbeitgeber NBC sowie seiner Ehefrau Hannah Storm bestätigt.

Die Nachricht hat die Ski-Welt tief erschüttert. Besonders die US-amerikanische Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin, eine der erfolgreichsten Athletinnen des Sports, zeigt sich von dem Verlust des Reporters zutiefst betroffen und verabschiedet sich mit emotionalen Worten von ihrem langjährigen Begleiter.

Also read Genetische Analyse der Völkerwanderung widerlegt Eroberungstheorie

Die Rolle von Dan Hicks im Skisport

Dan Hicks war über viele Jahre ein fester Bestandteil der Übertragungen von Ski-Wettbewerben in den Vereinigten Staaten. Seine Stimme war untrennbar mit den größten Momenten der Karriere von Mikaela Shiffrin verbunden. Er kommentierte jedes ihrer Olympiarennen, beginnend bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi.

Auch bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d'Amzzo war Hicks mit seiner Expertise präsent. Er begleitete die dreifache Olympiasiegerin auf ihrer weiteren Erfolgsspur und sorgte dafür, dass die Intensität und Emotion der Rennen für das Fernsehpublikum erlebbar blieben. Seine Präsenz erstreckte sich dabei nicht nur auf den Skisport, sondern deckte ein breites Spektrum an Sportarten ab.

Advertisement

Emotionale Reaktionen von Shiffrin und der Familie

Mikaela Shiffrin würdigte Hicks in einem Beitrag auf der Plattform X mit sehr bewegenden Worten. Sie beschrieb den Tod als schockierend und herzzerreißend. Für sie war Hicks nicht nur ein professioneller Kommentator, sondern ein treuer Begleiter, der die Höhepunkte ihrer Karriere musikalisch unterstrich.

Die Skifahrerin betonte die Professionalität des US-Amerikaners. Er habe die Momente immer voll zur Geltung gebracht, sodass sich der Skisport glücklich schätzen könne, ihn als Teil seines Teams zu haben. Ein spezifisches Zitat bleibt Shiffrin besonders in Erinnerung: Als sie in Cortina 2026 den Slalom gewann, kommentierte Hicks ihren Triumph mit den Worten, sie solle einfach über die Ziellinie kommen. Dieses Bild der Einfachheit und Konzentration prägte die Erinnerung an seine Arbeit.

Hannah Storm und der Lebenslauf des Reporters

Hannah Storm, die als Moderatorin beim US-Sender ESPN tätig ist und mit Hicks verheiratet war, trauerte um ihren Mann auf Instagram. Ihre Familie sei zutiefst erschüttert über den plötzlichen und unerwarteten Tod von Dan nach einer akuten Erkrankung. Sie erinnerte an seine Rolle als liebevoller Ehemann und Vater von drei Töchtern.

Dan Hicks war seit dem Jahr 1992 für NBC bei Olympischen Spielen im Einsatz. Insgesamt berichtete er von 16 Olympischen Spielen. Neben dem Skisport kommentierte er auch Wettkämpfe im Golf und im Schwimmen. Der Arbeitgeber NBC würdigte ihn als außergewöhnlichen Kollegen, der durch seine positive Art Menschen zusammenbrachte und die Berichterstattung nachhaltig prägte.