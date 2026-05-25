US-Justizministerium löscht Veröffentlichungen zu Kapitol-Ausschreitungen

Das US-Justizministerium hat in den vergangenen Tagen Veröffentlichungen zu Ermittlungen, Anklagen und Verurteilungen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen am 6. Jänner 2025 von seiner Website gelöscht. Die Löschungen gelten als weiterer Schritt der Trump-Regierung, die Ereignisse rund um den Sturm auf das Kapitol neu darzustellen.

Das US-Justizministerium hat in den vergangenen Tagen Veröffentlichungen zu Ermittlungen, Anklagen und Verurteilungen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen am 6. Jänner 2025 von seiner Website gelöscht.

Die Löschungen gelten als weiterer Schritt der Trump-Regierung, die Ereignisse rund um den Sturm auf das Kapitol neu darzustellen. Hunderte Anhänger Trumps hatten das Gebäude gestürmt, um die Bestätigung seiner Wahlniederlage gegenzusetzen. Das Ministerium bezeichnete die Informationen als 'parteiische Propaganda'. Betroffen sind Mitteilungen zu Strafmaßen, Schuldbekenntnissen und Verfahren gegen Beteiligte des Angriffs auf das US-Kapitol.

Die Löschungen haben im Kongress parteiübergreifend für Kritik gesorgt. Das Ministerium hatte zuletzt vor einem Bundesberufungsgericht beantragt, Verurteilungen wegen aufrührerischer Verschwörung gegen Mitglieder der rechtsextremen Gruppen Proud Boys und Oath Keepers aufzuheben. Dem Antrag wurde am Donnerstag stattgegeben. Einen Tag später beantragte das Ministerium die Einstellung der Verfahren gegen Mitglieder der Gruppen.

Das Ministerium hatte auch mehr als 1.500 Beschuldigte begnadigt oder angekündigt, Verfahren gegen sie einzustellen. Darunter befanden sich auch Personen, die wegen Angriffen auf Polizeibeamte verurteilt worden waren. Das Ministerium schloss dabei nicht aus, dass auch wegen Gewalttaten verurteilte Beteiligte Anspruch auf Entschädigung haben könnten





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