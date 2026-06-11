US-Iran-Konflikt: Keine Einigung, aber keine Eskalation

Die USA und der Iran drohen einander mit einem neuen Krieg, nachdem sie in den letzten Tagen aufeinander gestoßen sind. Beide Seiten spielen mit dem Feuer, und ein Missverständnis könnte den Nahen Osten in einen neuen Krieg stürzen. Trotz der jüngsten Eskalationen laufen die Gespräche über ein Ende des Konflikts weiter, aber die Einigung scheint schwierig.

Weder US-Präsident Trump noch Irans Regime wollen einen neuen großen Krieg. Doch die wechselseitigen Angriffe könnten eine gefährliche Dynamik entwickeln. Wenn der Iran die geplante Einigung mit den USA nicht bald unterzeichne, "werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagt US-Präsident Donald Trump.

"Wir verwandeln die ganze Region in eine Hölle", warnt Brigadegeneral Madschid Mussawi von den iranischen Revolutionsgarden. USA und Iran drohen einander mit einem neuen Krieg. Zuvor hatten beide Seiten Angriffe durchgeführt – auf Ziele im Iran und auf US-Militärstützpunkte am Golf und in Jordanien. Attacken und Rhetorik sind Rituale, mit denen Washington und Teheran vor Abschluss der Verhandlungen über ein Kriegsende ihre Anhänger beeindrucken wollen.

An zwei Tagen hintereinander haben die USA und der Iran einander so heftig angegriffen wie seit Beginn ihrer Feuerpause vor zwei Monaten nicht mehr. Die Gefechte folgten auf einen iranisch-israelischen Schlagabtausch, der ebenfalls die Waffenruhe und die Friedensverhandlungen gefährdete. Beide Seiten spielen mit dem Feuer: Schon ein Missverständnis kann den Nahen Osten in einen neuen Krieg stürzen. Trotz der jüngsten Eskalationen liefen die Gespräche über ein Ende des Konflikts weiter.

Eine Delegation aus Katar schloss am Donnerstag ihre Treffen mit iranischen Vertretern in Teheran ab und kehrte nach Doha zurück. Laut Medienberichten hatte Trump den katarischen Diplomaten eine Botschaft an den Iran mitgegeben: Die jüngsten US-Attacken im Iran seien eine Reaktion auf den Abschuss eines US-Hubschraubers gewesen und kein Signal zur Wiederaufnahme des Krieges. Die Auswahl der Ziele bei den jüngsten Militärschlägen stützt diese Berichte.

Die USA griffen vor allem iranische Raketen- und Radaranlagen entlang der Straße von Hormuz an: Dem Iran soll klargemacht werden, dass Amerika die militärische Kontrolle der Iraner über die Meerenge lockern kann, wenn es will. Zugleich verkündete Trump, es sei gelungen, trotz der iranischen Sperre große Mengen an Öl durch die Wasserstraße zu transportieren. Der Iran griff US-Stützpunkte in Bahrain, Kuwait und Jordanien an.

Teheran verzichtete aber auf neue Bombardements von Flughäfen sowie Öl- und Gasanlagen am Golf – ein Zeichen dafür, dass das Regime die Konfrontation mit den USA begrenzen will. Katar ist in den vergangenen Tagen neben Pakistan zum wichtigsten Vermittler im Konflikt geworden. Die Nahost-Nachrichtenseite Amwaj, die über gute Kontakte im iranischen Machtapparat verfügt, berichtete am Donnerstag, dank des Einsatzes von Katar sei der Entwurf für eine Einigung fertig.

Auf iranischer Seite fehlt demnach noch die Zustimmung des nationalen Sicherheitsrates, in dem die wichtigsten Politiker und Militärs der Islamischen Republik sitzen. Der Hinweis auf den Teheraner Sicherheitsrat ist wichtig: Sollte der Rat grünes Licht geben, wäre die Zustimmung von Regimechef Modschtaba Khamenei nur noch Formsache. In den USA hat Trump das letzte Wort. Der Präsident wartet nach eigenen Worten ungeduldig auf die Zustimmung der Iraner.

Er strebt den Abschluss eines Kurz-Memorandums an, in dem sich der Iran zum Verzicht auf Atomwaffen und zur Öffnung der Straße von Hormuz bereit erklärt. Dafür soll Teheran zumindest einen Teil der eingefrorenen Auslandsguthaben erhalten. Anschließend wollen USA und Iran zweimonatige Verhandlungen über Begrenzungen des iranischen Atomprogramms aufnehmen. Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sprachen laut Medienberichten vorige Woche mit US-Atomexperten, um sich auf diese Verhandlungen vorzubereiten.

Laut der "New York Times" will Trump eine bis zu 20-jährige Pause bei der iranischen Urananreicherung, eine Verdünnung des iranischen Vorrats von 440 Kilogramm an hochangereichertem Uran, den Abbau iranischer Atomanlagen und völlige Bewegungsfreiheit für internationale Atominspektoren im Iran durchsetzen. Trump könnte ein solches Ergebnis als Erfolg verkaufen, weil die Bestimmungen teilweise strenger wären als unter dem Atomabkommen des damaligen US-Präsidenten Barack Obama.

Zudem rechnet Trump bei einer Einigung mit einem raschen Rückgang der Ölpreise und der Inflation in den USA. Auch Irans Führung wird von wirtschaftlichen und sozialen Problemen zu einer Einigung getrieben. In der Propaganda des Regimes geht es zwar vorwiegend um die militärische Widerstandsfähigkeit des Iran. Doch wie der Iran-Experte Alex Vatanka vom Nahost-Institut in Washington beobachtet hat, geben einige Mitglieder der Elite zu bedenken, dass militärische Stärke nicht alles ist





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