Ein Memorandum zwischen Washington und Teheran sieht die Einrichtung eines internationalen Investitionsfonds von bis zu 300 Milliarden US‑Dollar vor, der nach Aufhebung von Sanktionen und einem Friedensabkommen für den Wiederaufbau der iranischen Infrastruktur genutzt werden soll. US‑Vizepräsident Vance betont, dass keine amerikanischen Steuermittel fließen, während Katar eine undurchsichtige Beteiligung leistet.

Ein von den USA initiierter Investmentfonds soll nach dem am Freitag in Teheran und Washington feierlich zu unterzeichnenden Memorandum den Wiederaufbau des Iran finanzieren. Der US‑Vizepräsident JD Vance betonte dabei ausdrücklich, dass kein einziger Cent aus amerikanischen Steuermitteln in den Fonds fließen werde.

Die in den Medien immer wieder genannte Summe von 300 Milliarden US‑Dollar bezieht sich demnach nicht auf direkte US‑Zuschüsse, sondern auf ein Pool‑System, das neben freigegebenen, zuvor eingefrorenen iranischen Vermögenswerten aufgebaut werden soll. Schätzungen zufolge sind derzeit zwischen 50 und 200 Milliarden US‑Dollar an iranischen Geldern im Ausland blockiert.

Sobald die Sanktionen gelockert und die Straße von Hormus wieder geöffnet ist, könnte Teheran wieder von hohen Öleinnahmen profitieren - israelischen Medien zufolge bis zu 100 Milliarden Dollar jährlich innerhalb von ein bis zwei Jahren. Der 300‑Milliarden‑Topf wird im Memorandum als Plan für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung der Islamischen Republik bezeichnet.

Ziel ist es, private Investoren aus den USA, den Golfstaaten, Asien, Südamerika und Afrika zu mobilisieren, um Infrastrukturprojekte wie den Wiederaufbau von Stahlwerken, Flughäfen und Raffinerien zu realisieren. Der Stahlgigant Mobarakeh Steel etwa hat erhebliche Schäden zu melden, die durch den Konflikt entstanden sind. Ursprünglich forderte der Iran 400 Milliarden US‑Dollar als Reparationszahlung von den USA; diese Forderung wurde verworfen und stattdessen das Konzept des Fonds entwickelt.

Das Geld soll jedoch erst nach Unterzeichnung eines endgültigen Friedensabkommens und nach Klärung aller Details des 14‑Punkte‑Plans innerhalb einer 60‑tägigen Frist bereitgestellt werden. Katar spielt eine undurchsichtige, aber zentrale Rolle bei der Finanzierung des Fonds. Das Emirat, das zwischen den USA und dem Iran vermittelt hat und zudem ein gemeinsames Gasfeld mit Teheran betreibt, soll einen nicht offengelegten Teil der 300 Milliarden beisteuern.

Während des G7‑Gipfels in Évian trafen US‑Präsident Donald Trump und Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, wobei der Investmentfonds ein Gesprächsthema war. Katar strebt zudem an, einen langfristigen Nichtangriffspakt zwischen den beiden Staaten zu etablieren. Für Trump dürfte die Ankündigung eines so großen Fonds problematisch sein, da er das Wiener Atomabkommen von 2015 kritisierte und behauptete, das iranische Regime erhalte dadurch 150 Milliarden US‑Dollar.

In Wirklichkeit handelte es sich damals jedoch um freigegebene, zuvor eingefrorene Mittel und nicht um einen neuen Fonds. Vance wies die Vorwürfe seiner eigenen Partei zurück und betonte, dass die Darstellung des Memorandums in den USA übertrieben werde, um innenpolitisch die Zustimmung zu sichern. Die Diskussion um den Fonds verdeutlicht die komplexen geopolitischen Verflechtungen im Nahen Osten.

Während die USA betonen, dass keine amerikanischen Steuergelder eingesetzt werden und das Geld ausschließlich privaten Investoren aus verschiedenen Regionen zur Verfügung steht, bleibt die genaue Zusammensetzung des 300‑Milliarden‑Pools unklar. Die Frage, wie viel Katar tatsächlich beisteuert, wird von Doha bewusst verschwiegen. Gleichzeitig steht die Eröffnung der Straße von Hormus als Schlüssel zur Wiederbelebung der iranischen Öleinnahmen im Fokus, wodurch sowohl die wirtschaftliche Lage des Irans als auch die regionalen Sicherheitsinteressen maßgeblich beeinflusst werden.

Beobachter warnen, dass die Umsetzung des Memorandums stark von der Bereitschaft beider Seiten abhängt, die verbleibenden Sanktionen zu lockern und die vereinbarten Fristen einzuhalten. Nur dann könnte der Fonds tatsächlich zur Rekonstruktion der vom Konflikt zerstörten Infrastruktur beitragen und langfristig zur Stabilisierung der Region beitragen





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