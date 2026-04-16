US-Initiative für Waffenruhe im Libanon: Zwischen Diplomatie und Realität

US-Präsident Donald Trump versucht, eine siebentägige Waffenruhe im Libanon zu vermitteln, um die Spannungen zu deeskalieren und Verhandlungen mit dem Iran voranzutreiben. Der libanesische Präsident Joseph Aoun zeigt sich zunächst zögerlich, während die Hisbollah ihre Raketenangriffe fortsetzt. Israel fordert die Entwaffnung der Hisbollah, die Enthaltung der libanesischen Armee und die Unterstützung der israelischen Bevölkerung für eine Fortsetzung der Offensive machen eine langfristige Lösung komplex.

Der US-Präsident hat eine ambitionierte Initiative gestartet, um eine siebentägige Waffenruhe im Libanon zu erwirken. Diese diplomatische Offensive zielt darauf ab, die Eskalation an der südlichen Kriegsfront einzudämmen und gleichzeitig die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zu beleben.

Nach den ersten Gesprächen zwischen den Botschaftern Israels und des Libanon in Washington kündigte Donald Trump ein direktes Gespräch zwischen den Staats- und Regierungschefs der verfeindeten Nachbarn an. Eine solche direkte Begegnung wäre eine historische Premiere. Die Hoffnung hinter diesem Schritt ist, dass ein Telefonat zwischen dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und Benjamin Netanjahu eine einwöchige Feuerpause einleiten und damit auch der iranischen Forderung nach einer Waffenruhe auf dieser zweiten Front entgegenkommen könnte. Pakistan, als Vermittler in der Region, hat sich maßgeblich für eine solche Feuerpause eingesetzt, da der Iran dies als eine seiner Vorbedingungen für Gespräche mit den USA formuliert hat. Die Trump-Administration hat Israel eindringlich vor den Konsequenzen einer fortgesetzten militärischen Aktion gewarnt. Sonderbotschafter Steve Witkoff habe die Idee einer siebentägigen Waffenruhe direkt bei der israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu platziert. Am Mittwochabend berief der israelische Premier das Sicherheitskabinett zu einer dringenden Sitzung ein, um die Streitkräfte auf eine mögliche Kampfpause im Libanon vorzubereiten. Allerdings schien die Botschaft aus Washington beim libanesischen Präsidenten Aoun zunächst nicht angekommen zu sein. Der ehemalige Generalstabschef signalisierte, dass er in absehbarer Zeit kein Gespräch mit Netanjahu führen werde. Daraufhin versuchte US-Außenminister Marco Rubio, Aoun in einem Telefonat umzustimmen und bot sich als Moderator für ein solches Treffen an. Aoun pochte im Gegenzug auf eine Waffenruhe als absolute Vorbedingung für jedwede Gespräche. Dies ist nachvollziehbar, da Israel zuvor durch einen Luftangriff die letzte Brücke über den Litani-Fluss im Südlibanon zerstört hatte, was die Verbindung zum Rest des Landes massiv beeinträchtigte. Darüber hinaus zielte eine gezielte israelische Attacke auf die Hauptverkehrsroute zwischen Beirut und Damaskus ab. Israel hatte zwar zuletzt zugesagt, sich bei seiner Offensive auf den Süden des Libanon zu konzentrieren, doch die Zerstörung kritischer Infrastruktur zeugt von einer anderen Realität. Die Hisbollah hat indes ihre Antwort auf diese diplomatischen Annäherungsversuche bereits gegeben. Die proiranische Schiitenmiliz feuerte Raketen auf den Norden Israels ab, was in Städten wie Haifa und Kiryat Shmona zu Sirenengeheul führte und die anhaltende Gefahr unterstreicht. Eine Waffenruhe stellt dabei bereits eine erhebliche Herausforderung dar, geschweige denn ein dauerhafter Waffenstillstand, wie ihn Joseph Aoun anstrebt, oder gar ein Friedensabkommen, das den seit 1948 bestehenden formellen Kriegszustand zwischen Israel und dem Libanon beenden würde. Netanjahu stellt die Entwaffnung der Hisbollah als zentrale Forderung, für die er einen detaillierten Plan vom Libanon verlangt. Die israelischen Sicherheitsdienste verfügen über Beweise, dass die Hisbollah einen ähnlichen Terrorangriff auf Dörfer im Norden Israels plant, wie die Hamas ihn am 7. Oktober 2023 im Süden Israels verübte. Die Unterstützung für eine Fortführung der Kämpfe ist in Israel erheblich. Eine Umfrage des Israel Democracy Institute ergab, dass 80 Prozent der jüdischen Israelis eine Fortsetzung der Offensive gegen die Hisbollah befürworten, im Gegensatz zur arabisch-israelischen Minderheit. Diese breite Zustimmung im eigenen Land erschwert eine schnelle diplomatische Lösung für die Regierung. Ob Israels Truppen allein für eine langfristige Ruhe im Grenzgebiet sorgen können, bleibt fraglich. Selbst hochrangige Militärvertreter räumen ein, dass eine vollständige Entwaffnung der Hisbollah nur durch eine Besetzung des gesamten Libanon möglich wäre, ein Szenario, das als höchst unwahrscheinlich gilt und internationale Bedenken hervorrufen würde. Die libanesische Armee, die als schwach und unterfinanziert gilt, könnte diese Aufgabe erst recht nicht bewältigen. Bereits nach dem Libanonkrieg 2006 scheiterte sie daran, die UN-Resolution zur Entwaffnung der Hisbollah und deren Rückzug nördlich des Litani-Flusses durchzusetzen. Allerdings hat die Hisbollah nach dem Kleinkrieg gegen Israel und einem fragilen Waffenstillstand, den die Miliz Anfang März gebrochen hatte, deutliche Schwächungen erfahren. Die Regierung in Beirut nutzt diese Phase, um eine selbstbewusstere Haltung einzunehmen. Avner Vilan, ein israelischer Sicherheitsexperte, äußert seine Skepsis angesichts der instabilen politischen Lage im Libanon. Er betrachtet die aktuellen Gespräche als einen potenziellen ersten Schritt zu größeren Entwicklungen. Yechiel Leiter, der israelische Botschafter in den USA, zeigt sich jedoch zuversichtlicher. Er betonte, dass beide Seiten auf derselben Seite der Gleichung stünden und dass er mit seiner libanesischen Kollegin über eine langfristige Vision für eine Zukunft gesprochen habe, in der die einzige Motivation für Grenzübertritte geschäftlicher oder touristischer Natur sei. Aktuell ist jeglicher Kontakt zwischen Libanesen und Israelis strikt untersagt, was diese Vision von einer Normalisierung der Beziehungen noch utopisch erscheinen lässt und die tief verwurzelten Konflikte offenbart





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