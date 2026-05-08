US-Handelsgericht: Zölle für unzulässig erklärt, Trump erleidet Niederlage, Iran-Krieg: Waffenruhe bleibt, USA warnen vor Vergeltungsangriff, Alkoholverbot in Bahnhofsvorraum

Ein US-Handelsgericht hat Zölle von zehn Prozent, die US-Präsident Donald Trump im Februar gegen Handelspartner weltweit verhängt hat, für unzulässig erklärt. Trump hatte sich dabei auf ein Gesetz aus 1974 berufen. Das sei nicht gerechtfertigt, urteilte das Gericht. Der US-Präsident erleidet damit eine weitere Niederlage, nachdem der US-Supreme-Court bei zuvor verhängten Zöllen festgestellt hatte, dass Trump seine Befugnisse überschritten hatte. Im Iran-Krieg ist der US-Präsident um Deeskalation bemüht: Die Waffenruhe sei trotz gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran in der Straße von Hormus weiter in Kraft, sagte Donald Trump. In der Nacht hatte Teheran Washington vorgeworfen, die Feuerpause mit dem Beschuss von Schiffen gebrochen zu haben. Trump hingegen sprach von einem "kleinen Denkzettel" als Reaktion auf unprovozierte Angriffe aus Teheran. Die wieder aufflammenden Angriffe fallen in eine kritische Phase: Washington wartet derzeit auf eine Antwort Teherans auf einen US-Vorschlag zur formellen Beendigung des Krieges. Seit Freitag ist im Umfeld des Westbahnhofs der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit verboten. Das Alkoholverbot gilt auch im gesamten Innenbereich des Bahnhofs. Wer gegen die Richtlinie verstößt, muss mit einer Geldstrafe rechnen. Mit dem Alkoholverbot will die Stadtregierung gegen die Alkoholkranken vorgehen, die sich zuletzt vermehrt um den Westbahnhof aufhielten. Vor der Siegesparade zum Weltkriegsgedenken in Moskau am 9. Mai liegen im Ukraine-Krieg die Nerven blank. In der Nacht auf Freitag begann die einseitig von Russland ausgerufene Waffenruhe, die bis Sonntag gelten soll. Russland und die Ukraine drohten sich im Vorfeld gegenseitig. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij warnte ausländische Politiker vor einer Teilnahme an der Militärparade. Russland warnte erneut vor einem möglichen Vergeltungsangriff auf Kiew und rief zur Evakuierung der Hauptstadt auf.

Ein US-Handelsgericht hat Zölle von zehn Prozent, die US-Präsident Donald Trump im Februar gegen Handelspartner weltweit verhängt hat, für unzulässig erklärt. Trump hatte sich dabei auf ein Gesetz aus 1974 berufen.

Das sei nicht gerechtfertigt, urteilte das Gericht. Der US-Präsident erleidet damit eine weitere Niederlage, nachdem der US-Supreme-Court bei zuvor verhängten Zöllen festgestellt hatte, dass Trump seine Befugnisse überschritten hatte. Im Iran-Krieg ist der US-Präsident um Deeskalation bemüht: Die Waffenruhe sei trotz gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran in der Straße von Hormus weiter in Kraft, sagte Donald Trump. In der Nacht hatte Teheran Washington vorgeworfen, die Feuerpause mit dem Beschuss von Schiffen gebrochen zu haben.

Trump hingegen sprach von einem "kleinen Denkzettel" als Reaktion auf unprovozierte Angriffe aus Teheran. Die wieder aufflammenden Angriffe fallen in eine kritische Phase: Washington wartet derzeit auf eine Antwort Teherans auf einen US-Vorschlag zur formellen Beendigung des Krieges. Seit Freitag ist im Umfeld des Westbahnhofs der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit verboten. Das Alkoholverbot gilt auch im gesamten Innenbereich des Bahnhofs.

Wer gegen die Richtlinie verstößt, muss mit einer Geldstrafe rechnen. Mit dem Alkoholverbot will die Stadtregierung gegen die Alkoholkranken vorgehen, die sich zuletzt vermehrt um den Westbahnhof aufhielten. Vor der Siegesparade zum Weltkriegsgedenken in Moskau am 9. Mai liegen im Ukraine-Krieg die Nerven blank.

In der Nacht auf Freitag begann die einseitig von Russland ausgerufene Waffenruhe, die bis Sonntag gelten soll. Russland und die Ukraine drohten sich im Vorfeld gegenseitig. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij warnte ausländische Politiker vor einer Teilnahme an der Militärparade. Russland warnte erneut vor einem möglichen Vergeltungsangriff auf Kiew und rief zur Evakuierung der Hauptstadt auf





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Handelsgericht Zölle Trump Iran-Krieg Waffenruhe Alkoholverbot Ukraine-Krieg Militärparade Vergeltungsangriff

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump sieht Chance für Iran-DealDer US-Präsident droht Teheran – und legt zugleich ein einseitiges Memorandum vor, das den Weg für ein Abkommen ebnen soll. Irans Regime zierte sich aber noch.

Read more »

Trump kündigt möglichen Atom-Deal mit dem Iran anDonald Trump sieht eine baldige Einigung mit dem Iran zur Beendigung des Konflikts, sofern Teheran auf Atomwaffen verzichtet und hochangereichertes Uran an die USA übergibt.

Read more »

„Teheran hat Verzicht auf Atomwaffen zugestimmt“Der Iran hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump einen Verzicht auf Atomwaffen zugesichert. „Der Iran darf keine Atomwaffen haben (...) ...

Read more »

US-Handelsgericht erklärt weltweite Zölle von Trump für unzulässigDas US-Handelsgericht hat die weltweite Zölle von US-Präsident Donald Trump für unzulässig erklärt. Die Richter gaben einer Klage von Kleinunternehmen mit zwei zu eins Stimmen statt und urteilten, dass die pauschalen Abgaben nicht gerechtfertigt sind.

Read more »