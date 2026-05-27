US-Gesundheitsminister Kennedy zeigt sich mit Schlangen - Ehefrau reagiert entsetzt

Ein Video des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. sorgt für Aufsehen. Er hält zwei ungiftige Schlangen auf einem Anwesen in Florida. Seine Ehefrau Cheryl Hines fragt im Hintergrund: Warum? Der Minister ist für ungewöhnliche Tierbegegnungen bekannt.

Ein Video des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. sorgt derzeit in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Der am Dienstag (Ortszeit) auf der Plattform X veröffentlichte Clip zeigt den Minister, wie er auf einem Anwesen in Florida zwei Schlangen mit bloßen Händen aufhebt und festhält.

Laut eigenen Angaben handelt es sich um harmlose Schwarznattern, die keine Giftzähne besitzen. Die Aufnahmen entstanden auf dem Grundstück des bekannten Mediziners Mehmet Oz, der ebenfalls in Florida lebt. Während Kennedy die Tiere hochhält, ist im Hintergrund die besorgte Stimme seiner Ehefrau, der Schauspielerin Cheryl Hines, zu hören. Sie fragt mehrmals: Warum?

Warum tust du das? Eine der Schlangen hat den Minister offenbar auch gebissen, was jedoch aufgrund der Ungiftigkeit der Tiere keine Gefahr darstellte. Kennedy selbst zeigte sich unbeeindruckt und lachte in die Kamera. Der Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy ist nicht das erste Mal durch ungewöhnliche Begegnungen mit Wildtieren aufgefallen.

Bereits in der Vergangenheit sorgte er mit skurrilen Aktionen für Schlagzeilen: Er posierte mit einem Kadaver eines Wals auf einem Lastwagen, wedelte mit einer toten Schlange vor einer Menschenmenge und ließ sich mit einem Bärenfell fotografieren. Diese Aktionen werden oft als Ausdruck seiner rebellischen Persönlichkeit gedeutet, die ihn von der politischen Elite abhebt. Kritiker werfen ihm jedoch vor, mit solchen Auftritten von ernsthaften politischen Themen abzulenken, insbesondere von den Herausforderungen im Gesundheitswesen.

Kennedy, der im Kabinett von Präsident Joe Biden das Gesundheitsministerium leitet, hat sich in der Vergangenheit immer wieder für alternative Medizin und Impfskepsis eingesetzt, was ihn zu einer umstrittenen Figur macht. Die Reaktionen auf das aktuelle Video sind gemischt. Während einige Nutzer Kennedys Unerschrockenheit loben und die Szene als humorvoll empfinden, zeigen sich andere besorgt über das Verhalten eines hochrangigen Regierungsmitglieds. Die Frage, ob ein Gesundheitsminister sich derart riskant verhalten sollte, wird kontrovers diskutiert.

Experten weisen darauf hin, dass der Biss einer Schwarznatter zwar nicht giftig, aber dennoch schmerzhaft sein kann und eine Infektionsgefahr birgt. Cheryl Hines, die Ehefrau des Ministers, ist bekannt für ihre Zurückhaltung im öffentlichen Leben. Ihr Ausruf Warum? hat viele Nutzer zu Spekulationen veranlasst, ob sie das Verhalten ihres Mannes gutheißt oder nicht. Das Video wird weiterhin tausendfach geteilt und kommentiert, und es bleibt abzuwarten, ob Kennedy offiziell zu dem Vorfall Stellung nimmt. Fest steht: Der US-Gesundheitsminister bleibt ein Meister der öffentlichen Überraschung





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