Eine Brooklyn-Jury hat Huawei in einem langjährigen Verfahren wegen Sanktionsverstößen und Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen schuldig gesprochen. Der Netzwerkausrüster kündigt Berufung an.

Die Jury des Bundesgerichtshofs in Brooklyn hat den chinesischen Technologiekonzern Huawei in einem jahrelangen Strafverfahren für schuldig gesprochen. Am Dienstag fällten die Geschworenen ihr Urteil in zehn von zwölf Anklagepunkten, was den Netzwerkhersteller in schwere rechtliche und politische Schwierigkeiten bringt. Das Verfahren endete mit Verurteilungen wegen Bankbetrugs, der Umgehung von Sanktionen und des Diebstahls von Geschäftsgeheimnisse n US-amerikanischer Unternehmen.

Details zum Schuldspruch und Verfahren

Das Urteil fasst die Ergebnisse eines elfwöchigen Prozesses zusammen, der vor dem Gericht in Brooklyn stattgefunden hat. Die Jury entlastete das Unternehmen jedoch von einem der schwersten Vorwürfe: Der Anklagepunkt der Bildung einer kriminellen Vereinigung wurde gegen Huawei fallen gelassen. Dennoch bleibt das Urteil ein schwerwiegender Schlag für den Konzern, da die verbleibenden zehn Punkte gravierende Verstöße gegen US-Gesetze darstellen.

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Die Anklage hatte dem chinesischen Tech-Riesen vorgeworfen, Mitarbeiter von US-Wettbewerbern angeworben und von diesen vertrauliche Informationen beschafft zu haben. Ziel dieser Aktionen war es laut Staatsanwaltschaft, ähnliche Produkte zu niedrigeren Kosten zu entwickeln und so einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Diese Praktiken sollen über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten hinweg erfolgt sein.

Vorwürfe wegen Iran-Geschäfte und Banken

Einer der Kernpunkte der Anklage betraf die Täuschung von Banken wie der HSBC bezüglich Geschäfte im Iran. Die US-Regierung warf Huawei vor, die finanziellen Transaktionen des Unternehmens so zu manipulieren, dass sie die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran umgingen. Meldungen der Nachrichtenagentur Reuters aus den Jahren 2012 und 2013 haben maßgeblich dazu beigetragen, diese Aktivitäten öffentlich aufzudecken und die Ermittlungen voranzutreiben.

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Dem Gericht lag zudem eine Erklärung der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou vor, in der sie illegale Iran-Geschäfte eingeräumt hatte. Diese Aussage stützte die Position der Anklage, dass der Konzern systematisch gegen die geltenden Embargoregelungen verstoßen habe. Die Verteidigung wies diese Vorwürfe jedoch kategorisch zurück und betonte, dass die Anklage sich lediglich unzusammenhängende Vorfälle herausgepickt habe, um ein falsches Bild zu zeichnen.

Diplomatische Krisen und rechtliche Strategie

Der Fall begann im Dezember 2018 mit der Festnahme von Meng Wanzhou in Kanada, was zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen den USA, Kanada und China führte. Meng verbrachte in der Folgezeit rund drei Jahre in Hausarrest in Vancouver. Sie wehrte sich erfolgreich gegen ihre Auslieferung an die USA und konnte 2021 nach China zurückkehren, nachdem sie die Verletzung von Iran-Sanktionen durch Huawei eingeräumt hatte.

Die US-Regierung stuft Huawei seit Jahren als nationales Sicherheitsrisiko ein. Diese Einschätzung führte dazu, dass der Konzern im Jahr 2019 auf eine schwarze Liste gesetzt wurde, was den Zugang zu US-Technologie erheblich einschränkte. Huawei weist die Vorwürfe weiterhin strikt zurück und betonte in einer ersten Reaktion nach dem Urteil, dass diese jeder rechtlichen Grundlage entbehrten. Das Unternehmen kündigte an, weitere rechtliche Schritte einzuleiten, um seine Rechte zu schützen.

Wirtschaftliche Folgen und geopolitischer Kontext

Die rechtlichen Probleme haben die Geschäftsstrategie von Huawei im Westen drastisch verändert. War der Konzern einst der größte Anbieter von Telekommunikations-Netzwerken, verlor er infolge der Sicherheitsbedenken und Sanktionen weitgehend das Geschäft in westlichen Ländern. Auch die einst dominante Position im internationalen Smartphone-Markt ging zurück, da Huawei keine Google-Dienste mehr in seine Telefone mit dem Android-Betriebssystem einbinden konnte.

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Im Heimatmarkt China spielt Huawei jedoch nach wie vor eine Führungsrolle, insbesondere bei der Entwicklung moderner Chips, für die in den USA Verkaufsverbote gelten. Die USA rufen andere Länder seit Jahren auf, keine Huawei-Infrastruktur für den Ausbau leistungsstarker 5G-Mobilfunknetze zu nutzen. In den Vereinigten Staaten wurde der chinesische Konzern von solchen Aufträgen bereits 2019 ausgeschlossen, während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump.

Die Debatte über chinesische Ausrüster dauert auch in der Europäischen Union seit Jahren an, wo über mögliche Sicherheitsrisiken diskutiert wird. Das aktuelle Urteil in New York erfolgt vor dem Hintergrund weiterer geopolitischer Spannungen, einschließlich der Spionageaffäre um den Chipentwickler Nvidia und dessen Chef Jensen Huang. Die USA sehen den Konflikt mit Huawei als Teil eines größeren Rivalitätscoups zwischen den beiden Weltmächten.

Das Strafmaß ist noch offen und wird vom Richter festgelegt. Experten gehen davon aus, dass die Strafe hoch ausfallen könnte, da die Verurteilungen mehrere schwere Delikte umfassen. Für Huawei bedeutet dies eine weitere rechtliche Unsicherheit, während das Unternehmen sich weiterhin auf den chinesischen Markt konzentriert und dort seine technologische Vorreiterstellung verteidigt.