US-Gericht setzt Regelung für Abtreibungspillen aus: Persönliche Abgabe in Kliniken und Praxen wieder Pflicht

Ein Gericht in New Orleans hat eine FDA-Regelung ausgesetzt, die den Versand von Abtreibungspillen nach telemedizinischer Verschreibung erlaubt hatte. Damit müssen Anbieter das Medikament Mifeprex nun wieder persönlich in Kliniken oder Arztpraxen ausgeben. Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in den USA.

Ein Richtergremium in New Orleans hat am Freitag eine Regelung der US-Arzneimittelbehörde FDA ausgesetzt, die den Versand des Medikaments Mifeprex mit dem Wirkstoff Mifepristone nach telemedizinischer Verschreibung erlaubt hatte.

Damit dürfen Anbieter das Mittel vorerst nur noch persönlich in Kliniken oder Arztpraxen ausgeben. Die Entscheidung betrifft einen zentralen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in den USA und hat weitreichende Folgen für die Betroffenen. Mit dem Grundsatzurteil Roe v. Wade hatte der Oberste Gerichtshof 1973 ein landesweites Recht auf Abtreibung etabliert.

Dieses Recht wurde jedoch 2022 gekippt, sodass Bundesstaaten eigene, teils sehr strenge Verbote erlassen konnten. Der Bundesstaat Louisiana hatte gegen die Arzneimittelbehörde geklagt und argumentierte, dass die Möglichkeit, Abtreibungspillen per Post zu beziehen, sein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot unterlaufe. Das Gericht folgte dieser Argumentation vorläufig, sodass die Einschränkung sofort gilt. Das Verfahren in der Sache läuft noch weiter.

Die betroffene FDA-Regel geht auf Lockerungen aus der Corona-Pandemie zurück. 2021 hatte die Behörde die Pflicht zu einem persönlichen Arztbesuch aufgehoben, 2023 wurde diese Regelung dauerhaft gemacht. Seither hat sich die telemedizinische Verschreibung mit anschließender Zustellung per Post zu einem der wichtigsten Wege für Schwangerschaftsabbrüche entwickelt. Schätzungen zufolge erfolgt inzwischen ein erheblicher Teil der Abbrüche auf diesem Weg, wie US-Medien berichten.

Der Hersteller Danco Laboratories wandte sich am Samstag direkt an den Obersten Gerichtshof und beantragte im Eilverfahren, die Entscheidung vorläufig auszusetzen. Zuvor hatte das Unternehmen das Berufungsgericht vergeblich gebeten, sein Urteil für eine Woche auf Eis zu legen, um Zeit für den Gang vor das höchste Gericht zu gewinnen. Abtreibungsbefürworter warnen vor weitreichenden Folgen. Die Entscheidung werde den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen landesweit erschweren, insbesondere für Menschen in ländlichen Regionen oder mit geringem Einkommen.

Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaats New York, Letitia James, bezeichnete die Entscheidung als grausamen Angriff auf den Zugang zu Abtreibungen, ohne wissenschaftliche Grundlage. In New York bleibe der Zugang zu Abtreibungen geschützt. Die Diskussion um das Thema Abtreibung in den USA ist seit Jahren hoch emotional und polarisierend. Während einige Bundesstaaten den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen weiter einschränken, versuchen andere, ihn zu schützen und zu erweitern.

Die aktuelle Entscheidung des Gerichts in New Orleans zeigt, dass der Kampf um das Recht auf Abtreibung noch lange nicht vorbei ist. Die Auswirkungen dieser Entscheidung werden voraussichtlich noch lange spürbar sein und könnten den Zugang zu Abtreibungen in den USA weiter erschweren. Die Debatte um das Thema wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der amerikanischen Politik spielen





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