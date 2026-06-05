US-Gericht erklärt pauschalen Bearbeitungsstopp von Einwanderungsanträgen für rechtswidrig

Ein Bundesbezirksgericht in den USA hat den unbefristeten Stopp von Entscheidungen über Green Cards, Arbeitserlaubnisse und Asylanträge für rechtswidrig erklärt. Richter McConnell kritisierte die pauschale Aussetzung basierend auf dem Geburtsland der Antragsteller als nicht gesetzeskonform.

Ein Bundesbezirksgericht in den Vereinigten Staaten hat den unbefristeten und pauschalen Bearbeitungsstopp von Einwanderungsanträgen für rechtswidrig erklärt. Richter John J. McConnell begründete sein Urteil damit, dass die US-Einwanderungsbehörde USCIS mit ihren Maßnahmen gegen geltendes Recht verstoßen habe.

Die Behörde hatte im vergangenen Winter beschlossen, keine endgültigen Entscheidungen über Green Cards, Arbeitserlaubnisse und Einbürgerungen für Menschen aus 39 Ländern mehr zu treffen. Zusätzlich wurde ein Stopp für alle Asylentscheidungen verhängt, unabhängig vom Herkunftsland der Antragsteller. Diese Entscheidungen hätten laut McConnell das Leben unzähliger Einwanderer in eine ungewisse rechtliche Schwebe versetzt. Der Richter kritisierte insbesondere, dass die Aussetzungen nicht auf etwaiges Fehlverhalten der Antragsteller zurückzuführen seien, sondern allein auf deren Geburtsland.

Er betonte, dass die Antragsteller alle Pflichten und Regeln eingehalten hätten - sei es die Einreichung benötigter Unterlagen oder das Entrichten der geforderten Gebühren. Der Stopp sei daher nicht mit dem Gesetz vereinbar. Die Klage war von mehreren betroffenen Einwanderern und Bürgerrechtsorganisationen eingereicht worden. Sie argumentierten, dass die USCIS mit ihren Maßnahmen willkürlich und diskriminierend gehandelt habe.

Hintergrund der Entscheidung war ein Vorfall Ende November: Ein afghanischer Staatsangehöriger hatte auf zwei Nationalgardisten geschossen, wobei eine Soldatin starb. Daraufhin kündigte die USCIS eine umfassende Überprüfung aller Ausländer aus allen problematischen Ländern an. Die Asylentscheidungen wurden bis auf Weiteres ausgesetzt. Der Gerichtsbeschluss zwingt die Behörde nun, die Bearbeitung der Anträge wieder aufzunehmen.

Experten erwarten, dass dies zu einer Entlastung der vielen tausend betroffenen Einwanderer führen wird, die seit Monaten auf ihre Entscheidungen warten. Die USCIS hat noch nicht bekannt gegeben, ob sie gegen das Urteil Berufung einlegen wird. Die Entscheidung des Gerichts ist ein bedeutender Sieg für Einwanderungsbefürworter in den USA. Sie zeigt, dass selbst in Zeiten erhöhter Sicherheitsbedenken rechtsstaatliche Prinzipien nicht außer Kraft gesetzt werden können.

Viele der betroffenen Länder, darunter Afghanistan, Syrien und der Irak, sind von politischer Instabilität oder Konflikten geprägt. Die pauschale Aussetzung von Entscheidungen traf auch Flüchtlinge und Asylsuchende, die bereits jahrelang auf ihre Anerkennung warteten. Der Richterspruch gibt ihnen neue Hoffnung.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie die USCIS das Urteil umsetzen wird und ob es zu weiteren gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt





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