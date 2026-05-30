US-General trifft sich mit kubanischen Militärvertretern auf Guantanamo Bay

Ein hochrangiger US-General hat sich mit einer kubanischen Delegation getroffen, um operative Sicherheitsfragen zu erörtern. Die Besorgnis über einen möglichen US-Militärangriff wächst in Kuba.

Ein hochrangiger US-General hat sich am Rande des US-Marinestützpunkts Guantanamo Bay mit einer kubanischen Delegation getroffen. Bei dem Gespräch seien operative Sicherheitsfragen erörtert worden. General Francis Donovan, Leiter des für Lateinamerika zuständigen US-Südkommandos, habe sich mit einer kubanischen Delegation unter der Leitung von General Roberto Legra Sotolongo getroffen.

Bei dem Gespräch seien operative Sicherheitsfragen erörtert worden. Donovan habe zudem eine Sicherheitsüberprüfung des Marinestützpunkts geleitet und mit Verantwortlichen des Stützpunkts über den Schutz der Truppen, die Sicherheit der Soldaten und ihrer Familien sowie die operative Einsatzbereitschaft gesprochen. In Kuba wächst die Besorgnis über einen möglichen US-Militärangriff. Anfang Mai hatte bereits CIA-Direktor John Ratcliffe Havanna besucht.

US-Präsident Donald Trump hat Kuba wiederholt als eines der außenpolitischen Ziele seiner zweiten Amtszeit genannt. Er deutete zudem an, dass die kommunistisch regierte Insel nach dem Ende des Krieges mit dem Iran in seinen Fokus rücken werde. Seit der Revolution von Fidel Castro im Jahr 1959 gilt Kuba als Gegner der USA. Trump wird von Hardlinern unter den kubanischstämmigen Amerikanern in Florida stark unterstützt.

Sie drängen seit Jahrzehnten auf einen von den USA herbeigeführten Regierungswechsel auf der Insel. US-Außenminister Marco Rubio, Sohn kubanischer Einwanderer, hat Kuba als Sicherheitsrisiko bezeichnet. Von dem seiner Meinung nach gescheiterten Staat nur 145 Kilometer vor der Küste Floridas gehe eine Gefahr für die USA aus. Der kubanische Außenminister Bruno Rodriguez warnte, jede US-Militäraktion würde zu einem Blutbad mit Tausenden Toten führen





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