US führt Vergeltungsschläge gegen Iran nach Hubschrauber-Abschuss durch

Das US‑Militär hat in der Nacht auf Mittwoch Vergeltungsangriffe auf iranische Luftverteidigungsanlagen gestartet, nachdem Iran einen US‑Apollo‑Hubschrauber abgeschossen hatte. Präsident Trump kündigte die Aktionen als Reaktion an und betonte ein nahes Friedensabkommen, während der iranische Außenminister weitere militärische Eskalationen abwarf.

Das US- Militär hat in der Nacht auf Mittwoch Vergeltungsschläge gegen Ziele im Iran durchgeführt. Die Angriffe wurden auf Anweisung des Präsidenten Donald Trump veranlasst, nachdem der Iran einen US‑ Militär hubschrauber in der Straße von Hormus abgeschossen hatte.

Das US‑Regionalkommando Centcom teilte auf dem Mikroblog X mit, dass die Aktionen eine angemessene Reaktion auf die ungerechtfertigte iranische Aggression darstellen und als Selbstverteidigung zu werten seien. Laut Angaben iranischer Medien kam es an der südiranischen Küste, nahe der Straße von Hormus, zu mehreren Explosionen. Die Nachrichtenagentur Mehr berichtete von Detonationen in der Hafenstadt Sirik und in der Regionalhauptstadt Bandar Abbas.

Ziel der US‑Angriffe seien Luftabwehr‑ und Radarsysteme rund um die Straße von Hormus, wie ein Reporter des US‑Portals Axios unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person beim US‑Militär erklärte. Iranischer Außenminister Abbas Araktschi reagierte darauf mit der Warnung, dass kein Angriff der Vereinigten Staaten unbeantwortet bleiben werde, und forderte die ausländischen Streitkräfte im Persischen Golf zum Abzug auf. Trump hatte am Dienstag den Abschuss des US‑Kampfhubschraubers gemeldet und angekündigt, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen.

Er erklärte, dass die Iraner in der Nacht zuvor einen modernen Apache‑Hubschrauber abgeschossen hätten, während dieser in der Straße von Hormus patrouillierte. Centcom bestätigte den Verlust eines AH64‑Hubschraubers in den Gewässern vor der Küste Omans und berichtete, dass die Besatzung innerhalb von etwa zwei Stunden gerettet worden sei und sich in stabilem Zustand befinde. Bei den Rettungsmaßnahmen kam eine Seedrohne zum Einsatz. Die Ursache des Absturzes sei zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Mehrere Quellen, die CNN zitiert, vermuten, dass der Hubschrauber von einer iranischen Shahed‑Drohne getroffen worden sei. Damit sei dies der zweite Verlust einer bemannten Militärmaschine im Konflikt mit dem Iran; im April war bereits ein US‑Kampfjet vom Typ F‑15 abgeschossen worden, wobei beide Piloten gerettet werden konnten. Wenige Stunden vor der Androhung von Vergeltungsmaßnahmen erklärte Trump, dass ein Friedensabkommen mit Teheran in greifbarer Nähe sei und in den nächsten zwei bis drei Tagen abgeschlossen werden könne.

Der iranische Außenminister Araktschi forderte in einer Mitteilung auf X die ausländischen Truppen aufzufordern, die Region zu verlassen, um das Risiko von Zwischenfällen zu verringern. Er betonte, dass die Diplomatie bevorzugt werde, aber auch andere Mittel in Betracht gezogen würden, und verwies auf die Geschichte des Persischen Golfs, die zahlreiche Kapitel über das Schicksal von Eindringlingen enthalte.

Am Sonntagabend feuerte der Iran erstmals seit einer brüchigen Waffenruhe im April Raketen auf Israel ab, nachdem die Revolutionsgarde israelische Luftangriffe auf Viertel in Beirut, der Hochburg der Hisbollah, als Reaktion bezeichnete. Israel nahm seinerseits die Angriffe auf iranische Ziele wieder auf, bevor beide Seiten am Montag eine vorläufige Einstellung der Kampfhandlungen verkündeten, jedoch mit der Drohung, die Feindseligkeiten bei erneutem Angriff wieder aufzunehmen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schloss einen eigenständigen Militärschlag gegen den Iran ohne US‑Unterstützung nicht aus





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