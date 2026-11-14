US-Flugverkehr normalisiert sich nach Störung bei L3Harris bis Sonntag

Die FAA verspricht Entlastung für den US-Luftverkehr. Nach Störungen durch L3Harris soll der Betrieb bis Sonntag Abend wieder laufen. Die Ursachen werden untersucht.

Der US-Luftverkehr wird sich voraussichtlich bis Sonntagabend vollständig normalisieren. Das bestätigte der Chef der US-Luftfahrtaufsicht, Federal Aviation Administration (FAA), Bryan Bedford, bei einer Pressekonferenz am Samstag. Er berief sich dabei auf Informationen der beteiligten Fluggesellschaften und betonte, dass die schlimmste Phase der Störung überwunden sei. Trotz dieser Entwarnung sind noch erhebliche Anstrengungen erforderlich, um den regulären Flugbetrieb wiederherzustellen.

Die technischen Probleme entstanden bei routinemäßigen Wartungsarbeiten des FAA-Vertragspartners L3Harris. Dabei wurden alte Kupferleitungen durch moderne Glasfasertechnik ersetzt. Ein Router überlastete daraufhin andere Geräte im Flugkontrollsystem mit Datenanfragen. Die daraus resultierenden weiträumigen Auswirkungen waren zuvor nicht bekannt. Aus Sicherheitsgründen habe die FAA den Flugbetrieb vorsorglich gestoppt, wie US-Verkehrsminister Sean Duffy erläuterte.

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Es besteht noch Ungewissheit darüber, ob der Router selbst defekt war oder ein Fehler bei der Installation vorlag. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Auskunft der Behörden nicht. Verkehrsminister Sean Duffy kündigte an, überprüfen zu lassen, zu welchen Tageszeiten solche Wartungsarbeiten künftig durchgeführt werden sollten. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die seit Jahren als veraltete geltende technische Infrastruktur der US-Flugsicherung mit milliardenschweren Investitionen modernisieren.

Für den Samstag rechnet die Federal Aviation Administration mit weiteren 4.000 bis 5.000 Flugausfällen. Diese Zahl bezieht sich auf insgesamt rund 41.000 geplante Flüge. Die Situation hat sich im Vergleich zum Freitag leicht gebessert, wo nach dem rund vierstündigen landesweiten Startverbot etwa 12.000 Flüge nicht mehr durchgeführt werden konnten. Darunter befanden sich rund 9.000 kommerzielle Flüge. Die hohe Anzahl der Ausfälle erklärt sich durch die verstreuten Standorte von Flugzeugen und Besatzungen.

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Flugzeuge und Besatzungen befinden sich vielerorts nicht dort, wo sie für die nächsten Flüge benötigt werden. Diese logistische Herausforderung verzögert die schnelle Rückkehr zum Normalbetrieb erheblich. Die Federal Aviation Administration muss nun die Kapazitäten neu verteilen und sicherstellen, dass alle eingesetzten Mittel an den richtigen Orten eintreffen. Dieser Prozess erfordert präzise Koordination zwischen den verschiedenen Fluggesellschaften und der Aufsichtsbehörde.

Bryan Bedford betonte bei seiner Ansprache, dass das Schlimmste hinter uns liege. Dennoch warnte er vor zu großer Euphorie. Die Wiederherstellung des kompletten Netzes wird Zeit in Anspruch nehmen. Die Betroffenen müssen mit weiteren Verspätungen und Änderungen rechnen, bis sich die Struktur des US-Luftverkehrs vollständig stabilisiert hat. Die Federal Aviation Administration bleibt daher in engem Kontakt mit allen Beteiligten, um den Prozess so effizient wie möglich zu gestalten.