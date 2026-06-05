US-Bundesstaaten planen Kartellklage gegen Warner Bros.-Übernahme durch Paramount Skydance

Mehrere US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien und New York, bereiten eine kartellrechtliche Klage gegen die geplante 110-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros. durch Paramount Skydance vor. Der Schritt könnte den weitreichendsten Einsatz von Landesrecht zur Durchsetzung des Kartellrechts darstellen. Während die Aktienmärkte negativ reagierten, bekräftigte Paramount, dass die Fusion dem Wettbewerb und der Branche nutze. In Hollywood wächst die Sorge vor Arbeitsplatzverlusten und weniger Vielfalt.

Mehrere US- Bundesstaaten bereiten nach Informationen von Kreisen eine kartellrechtliche Klage gegen die geplante Übernahme von Warner Bros. durch Paramount Skydance vor. Mit diesem Schritt, der in den kommenden Wochen erwartet wird, würden die Bundesstaaten die bisher umfassendste Initiative zur Durchsetzung des US-Kartellrechts ergreifen.

Zu den beteiligten Bundesstaaten zählen Berichten zufolge Kalifornien und New York. Die Nachricht löste umgehende Reaktionen an den Börsen aus: Die Aktien von Warner Bros. gaben um 3,6 Prozent nach, während die Paramount-Aktien um 6,7 Prozent einbrachen. Paramount betonte, dass die Fusion den Wettbewerb stärken werde und dass ein juristisches Vorgehen etablierten Anbietern wie Netflix einen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen würde.

Das Unternehmen kündigte an, sich entschieden gegen jeden Versuch zu wehren, das Geschäft zu verhindern, das Verbrauchern, kreativen Arbeitern und der gesamten Branche zugutekommen soll. Der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta erklärte, die Untersuchung des Deals sei noch im Gange. In Hollywood stößt die geplante Zusammenlegung der beiden Medienriesen auf erhebliche Kritik, insbesondere von Seiten der Schauspieler und Autoren, die sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze und die künftige Vielfalt machen.

Die geplante Klage der Bundesstaaten markiert einen bemerkenswerten Vorstoß, da sie traditionell in erster Linie den Bundesbehörden wie dem Justizministerium oder der Federal Trade Commission obliegt, Kartellverfahren zu führen. Dies unterstreicht den zunehmenden aktiven Rolle der Gliedstaaten bei der Überwachung von großen Fusionen. Gleichzeitig agiert die Regierung von Präsident Donald Trump mit einer insgesamt unternehmensfreundlicheren Haltung gegenüber solchen Transaktionen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Paramount möglicherweise bei den Bundesbehörden auf weniger Widerstand stößt, weil des politischen Verbindungen des Unternehmens.

So unterhält der Vater des Paramount-Chefs David Ellison, der Milliardär und Oracle-Mitbegründer Larry Ellison, gute Beziehungen zu Trump, was Analysten als Faktor sehen, der das Verfahren beeinflussen könnte





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