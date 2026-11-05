US-Börsen-Crash: Nasdaq verliert 5,71 Prozent angesichts Iran-Krieg und KI-Zweifel

Der Nasdaq 100 sackte am Donnerstag um 5,71 Prozent ab. Iran-Konflikt und Zweifel am KI-Ausbau belasten die Märkte massiv. Rheinmetall und Tech-Aktien leiden.

Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag einen heftigen Einbruch erlebt, der die zuvor herrschende Euphorie nach den Zwischenwahlen rasant zunichtemachte. Der Nasdaq 100 indexierte seinen Kurs um satte 5,71 Prozent ein und schloss bei 26.812,26 Punkten. Dieser massive Rückgang markiert den Beginn einer neuen Phase der Unsicherheit, die Investoren weltweit verunsichert hat und die Stimmung an den Finanzplätzen nachhaltig verändert.

Massive Verluste bei Tech und KI-Aktien

Neben dem Nasdaq 100 litt auch der Nasdaq Composite erheblich, der um 5,07 Prozent fiel. Der breit angelegte S&P 500 verzeichnete einen Rückgang von 3,82 Prozent, während der Dow Jones um 2,92 Prozent nachgab. Besonders Technologieaktien standen unter großem Druck, da die Märkte nun vermehrt Zweifel am raschen Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz äußern. Der US-Halbleiterindex verlor sogar neun Prozent seiner Werte, was die Skepsis gegenüber der hohen Bewertung dieser Sektoren unterstreicht.

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Experten wie Salah-Eddine Bouhmidi erklären diesen Trend mit dem Phänomen der Ernüchterung. "Auf die Wahleuphorie folgt die Ernüchterung", so der Börsenexperte. Diese Aussage beschreibt genau die Stimmungslage, die nach dem größten Tagesgewinn des S&P 500 seit drei Monaten am Mittwoch eintrat. Die anfängliche Begeisterung über politische Ergebnisse wurde schnell durch wirtschaftliche Bedenken und reale geopolitische Risiken verdrängt, was zu den aktuellen Kurseinbrüchen führte.

Geopolitische Spannungen und Ölpreis-Risiko

Ein weiterer signifikanter Treiber für die negative Marktentwicklung ist der anhaltende Krieg gegen den Iran. Die Angst vor steigenden Preisen und weiteren Eskalationen belastet die Anleger zusätzlich. Zwar hatte der Ölpreis am Mittwoch bereits um mehr als acht Prozent verloren, doch eine dauerhafte Entspannung der Lage trat nicht ein. Stattdessen warnen Experten davor, dass US-Präsident Donald Trump nach der Wahlschlappe seiner Republikaner außenpolitisch riskanter handeln könnte, was die geopolitischen Risiken weiter erhöht.

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Diese globalen Spannungen wirken sich auch direkt auf europäische Unternehmen aus. So stürzte die Rheinmetall-Aktie um 16,1 Prozent ab, nachdem der Rüstungskonzern seine Ziele erneut gesenkt hatte. Auch andere deutsche Großkonzerne wie die Deutsche Telekom und die Commerzbank verzeichneten deutliche Verluste. Die Verbindung zwischen geopolitischer Instabilität und der Bewertung industrieller Werte zeigt sich hier ganz deutlich in den Kursbewegungen.

Ausnahmen und Ausblick auf den Arbeitsmarkt

Trotz der allgemeinen Negativentwicklung gab es einzelne positive Ausnahmen. Air France-KLM sorgte für Überraschungen, als die Aktie nach überraschend starken Quartalszahlen um 12,1 Prozent nach oben schoss. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass fundamentale Unternehmensdaten weiterhin entscheidend sind, um sich von allgemeinen Markttrends zu lösen. Anleger suchen nun nach solchen individuellen Stärken, um ihre Portfolios zu schützen.

Die nächste wichtige Zierde für den Markt ist der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht werden soll. Dieser Bericht wird Hinweise auf die weitere Zinspolitik der US-Notenbank liefern und könnte die Marktstimmung erneut nachhaltig beeinflussen. Solange die Unsicherheit bezüglich des Iran-Konflikts und der KI-Investitionen anhält, bleiben die Börsen volatil. Investoren müssen mit weiteren Schwankungen rechnen, bis sich die Lage klarer abzeichnet.

Die aktuelle Situation zeigt, wie schnell sich Marktstimmungen umkehren können. Was als euphorischer Aufschwung begann, verwandelte sich innerhalb weniger Tage in eine Phase der vorsichtigen Zurückhaltung. Die Kombination aus geopolitischen Konflikten, technologischen Zweifeln und politischen Unsicherheiten macht es Investoren schwer, kurzfristige Trends vorherzusagen. Langfristige Fundamentaldaten werden wieder stärker im Fokus stehen.