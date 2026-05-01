Die USA verschärfen die Sanktionen gegen den Iran und setzen mit einer Blockade in der Straße von Hormuz die Ölexportroute des Landes lahm. Die Folgen für die iranische Wirtschaft sind dramatisch, doch das Regime zeigt Widerstandsfähigkeit und sucht nach Lösungen.

Wirtschaft skrieg mit globalen Folgen: Die USA verschärfen die Sanktionen gegen den Iran und setzen mit einer Blockade in der Straße von Hormuz die wichtigste Ölexport route des Landes lahm.

Seit Mitte April kontrolliert die US-Marine iranische Häfen und Tanker, um den Ölfluss zu unterbinden. Die Folgen für die iranische Wirtschaft sind verheerend. Die Lagerkapazitäten für Rohöl sind fast erschöpft, und der größte Lagerkomplex auf der Insel Kharg droht bereits Mitte Mai voll zu sein. Die Tanks sind bereits zu 80 Prozent ausgelastet, was in der Branche als operatives Maximum gilt.

Das Regime sucht verzweifelt nach alternativen Lagermöglichkeiten und reaktiviert sogar den rostigen Tanker "Nasha" aus dem Jahr 1996, um zwei Millionen Barrel Öl zu speichern. Doch die eigentliche Gefahr liegt unter der Erde. Energieexperten warnen, dass ein Förderstopp oder eine zu starke Drosselung der Bohraktivitäten irreversible Schäden an den Ölfeldern verursachen könnte. Bei älteren Anlagen im Südwesten des Landes könnte der natürliche Lagerstättendruck abfallen, was zu Einstürzen von Gesteinsschichten und einer Verwässerung der Ölquellen führen würde.

Die veraltete Bohrtechnologie des Iran verschärft das Problem, da Reparaturen extrem aufwendig und teuer wären. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump scheint genau diesen Effekt zu beabsichtigen. Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass die iranischen Öltanks bald voll sein und das Regime gezwungen sein werde, seine verletzlichen Förderanlagen stillzulegen. Trump ging noch weiter und drohte, dass die iranischen Ölpipelines "von innen heraus explodieren" würden, wenn das Land nicht mit dem Export beginne.

Doch das Regime zeigt Widerstandsfähigkeit. Während der Corona-Pandemie füllte der Iran seine Lager auf Kharg bis zu 90 Prozent, und die Gesamtkapazität der Rohöltanks im Land liegt bei etwa 55 Prozent. Diese strategische Planung ist das Ergebnis jahrelanger Investitionen in Lagerinfrastruktur und Exportrouten.

Zudem gelingt es dem Iran trotz der Blockade, durch Manipulation von Positionsdaten und Abschalten von Transpondern, einige Tanker durch die Sperre zu schmuggeln. Dennoch ist die US-Blockade effektiv, wie ein diplomatischer Vorstoß Teherans zeigt. Das Regime bot Verhandlungen über die Straße von Hormuz an, im Gegenzug für ein Ende der Seeblockade. Präsident Trump zeigte sich jedoch unbeeindruckt und forderte zusätzlich Verhandlungen über das iranische Atomprogramm.

Ein weiterer Streitpunkt ist der unklare Verbleib von rund 400 Kilogramm angereichertem Uran im Besitz des Regimes. Die Blockade könnte für den Iran in einem wirtschaftlichen Super-GAU enden, doch die Widerstandsfähigkeit des Regimes und seine strategische Planung könnten die Auswirkungen abmildern





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