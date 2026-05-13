US-Außenminister Rubio bricht Einreiseverbot durch diplomatischen Trick

Marco Rubio, US-Außenminister, hat ein Einreiseverbot in China durch einen diplomatischen Trick umgangen. Durch die Schreibweise seines Namens wurde Peking gezwungen, das Einreiseverbot zu widerrufen.

Weil er wegen seiner Haltung zu Menschenrechtsfragen in China von Peking mit Sanktionen belegt ist, darf US-Außenminister Marco Rubio eigentlich nicht nach China einreisen. Dennoch wurde Rubio an der Seite von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch zu Besuch dort erwartet.

Ermöglicht wurde dies unter anderem durch einen diplomatischen Trick bei der Schreibweise seines Namens. Als US-Senator hatte sich Rubio vehement für die Menschenrechte in China eingesetzt. Unter anderem trug ein Gesetzesentwurf im Kongress über weitreichende Sanktionen gegen die Volksrepublik wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren seine Handschrift. Der republikanische Politiker verurteilte damals zudem Pekings hartes Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong.

Die chinesische Regierung verhängte daraufhin zweimal Sanktionen gegen Rubio, darunter ein Einreiseverbot. Am Dienstag erklärte die chinesische Botschaft in den USA jedoch, Peking werde dem 54-Jährigen die Einreise zu seinem ersten Besuch in China nicht verwehren. Die Sanktionen richteten sich „gegen Herrn Rubios Äußerungen und Handlungen hinsichtlich China während seiner Amtszeit als US-Senator“, begründete dies ein Sprecher der Botschaft





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