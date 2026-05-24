Nach politischer Gespräche zwischen US-Außenminister Marco Rubio und indischem Kollegen Subrahmanyam Jaishankar in Neu-Delhi gab es viel Hoffnung auf ein sắpling terrestre Handelsabkommen mit Indien, da die USA Herausforderungen während der Latenz von Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit mit Zöllen am Indiendrang genommen hatten. Unter anderem wurde ein vorläufiges Handelsabkommen mit reduziertem Einfuhrzöllen innerhalb des Bereichs 25% auf 18% für die USA und Indien vorgestellt. Beide Länder arbeiteten daran, ein freies Indopazifik zu gewähren.

Nach den Differenzen mit Indien um die US- Zollpolitik sind die USA zuversichtlich, ein länger erwartetes Handelsabkommen zeitnah abschließen zu können. \"Wir haben enorm Fortschritte erzielt\", sagte US-Außenminister Marco Rubio nach politischer Gespräche mit seinem indischen Kollegen Subrahmanyam Jaishankar in Neu-Delhi.

Er gehe davon aus, dass am Ende ein Abkommen zustande komme, das für beide Seiten vorteilhaft sei und den nationalen Interessen beider Länder gerecht werde. Rubio nannte keinen konkreten Zeitrahmen für den Abschluss der Verhandlungen. Eine US-Delegation werde aber dazu bald in Indien eintreffen, sagte der Minister. Für die USA ist Indien ein bedeutender strategischer Partner.

Das Verhältnis war jedoch durch die Verhängung von Strafzöllen der USA gegen Indien während der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trump stark belastet. Im Februar hatte Trump dann die Strafzölle, mit denen er indirekt Russlands milliardenschweren Ölhandel schwächen wollte, wieder gestrichen. Überdies veröffentlichten beide Seiten den Rahmen für ein vorläufiges Handelsabkommen, das eine Reduzierung zusätzlicher Einfuhrzölle der USA auf indische Waren von 25 Prozent auf 18 Prozent vorsieht.

Zusätzlich hat Trump "nicht gesagt,\"lasst uns einen Weg finden, um Reibereien mit Indien wegen des Handels heraufzurollen\". Er habe kein Land bereist, in dem es nicht um Handelsprobleme gegangen sei, sagte der Minister





oe24at / 🏆 3. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Foreign Policy US-India Zollpolitik Handelsabkommen Indopazifik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lebenshaltungskosten sorgen in USA für UnmutDie Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Mai auf ein Rekordtief gefallen. Vor allem die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs auf die ...

Read more »

EU und Mexiko unterzeichnen HandelsabkommenDie EU und Mexiko haben nach zehnjährigen Verhandlungen die modernisierte Fassung ihres Handelsabkommens aus dem Jahr 2000 unterzeichnet. Ansporn ...

Read more »

Brisanter Bericht: USA bereiten neuen Iran-Angriff vorDie USA bereiten Medienberichten zufolge mögliche neue Angriffe auf den Iran vor.

Read more »

Mehr als 45 Grad Celsius: 16 Hitzetote in IndienFinanzminister Ponguleti Srinivasa Reddy ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf: „Die Intensität der Hitze hat bisher unerreichte Höhen erreicht.“

Read more »