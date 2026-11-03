US-Angriffe auf Iran: Trump bestätigt Luftschläge nach Raketenabschuss

Präsident Donald Trump bestätigt US-Luftangriffe auf iranische Ziele nach einem Raketenabschuss. Die Spannungen in der Straße von Hormuz eskalieren weiter, während diplomatische Bemühungen scheitern.

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag telefonisch gegenüber dem Sender Fox News bestätigt, dass die Streitkräfte eine iranische Luftabwehreinrichtung attackiert haben. Der Angriff erfolgte, nachdem sich die Einrichtung vollständig aufgebaut hatte. Trump beschrieb das Ereignis als einen "kleineren Angriff", bei dem die Position vergangene Nacht erfolgreich getroffen wurde. Mehrere US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf Regierungsvertreter über diese militärische Aktion berichtet.

Militärische Eskalation auf Qeshm

Die iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete fünf Explosionen kurz hintereinander auf der Insel Qeshm in der Straße von Hormuz. Laut Axios-Journalist Barak Ravid habe ein Kampfflugzeug der USA eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel angegriffen. Dieser Schlag folgte darauf, dass von dort aus eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden war. Die Ereignisse markieren eine direkte Konfrontation im bereits schwelenden Konflikt zwischen den beiden Nationen.

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Diplomatische Hoffnungen und reale Konflikte

Trump hatte am Montag noch mit Blick auf laufende Verhandlungen beider Seiten über ein Ende des Krieges gesagt, ein Abkommen mit dem Iran könnte zustande kommen. Teheran wolle laut seinen Angaben "so schnell wie möglich" eine Einigung finden. Auf die Frage, ob er nach den Kongresswahlen am Dienstag erneut Angriffe anordnen werde, antwortete Trump am Montag jedoch klar mit "Nein". Diese widersprüchlichen Signale unterstreichen die Unsicherheit in der Region.

Eine Einigung für ein Kriegsende ist hingegen laut einem iranischen Regierungsvertreter noch weit entfernt. Der Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Iran werde die "überzogenen Forderungen" der USA nicht akzeptieren. Derzeit laufen verstärkte diplomatische Bemühungen, wobei Katar als Vermittler agiert. Doha machte zuletzt einen Vorschlag zur Konfliktbeilegung, der ein Wiederaufflammen des Kriegs nach den US-Kongresswahlen verhindern soll.

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Verluste und maritime Bedrohungen

Vonseiten iranischer Staatsmedien hieß es in der Nacht auf Dienstag, die Revolutionsgarden hätten südlich der Insel Qeshm zwei weitere US-Aufklärungsdrohnen mithilfe elektronischer Systeme in ihre Gewalt gebracht. Zudem sei östlich der Straße von Hormuz eine US-Drohne zerstört worden. In der Regel lassen sich derlei Angaben nicht unabhängig verifizieren. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses haben die USA aber seit Beginn ihrer Angriffe auf den Iran Dutzende Flugzeuge und Drohnen verloren oder Schäden daran verzeichnet.

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) meldeten außerdem Explosionen an drei Tankern in der Straße von Hormuz. Die Schiffe seien in der Früh auf Seeminen aufgefahren, hieß es in einer Erklärung der IRGC. Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormuz ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. In den vergangenen Wochen hat der Iran Angriffe auf Schiffe in der Meerenge intensiviert.

Auswirkungen auf den Ölmarkt

Damit war auch der Ölexport durch die Meerenge wieder zurückgegangen. Nach einem Hoch Mitte Oktober seien die Exporte durch die Straße von Hormuz zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Ende August gefallen, berichtete der Datenanbieter Kpler. In den vergangenen Tagen seien 45 Prozent des Öls im Vergleich zum Vorkriegsniveau exportiert worden. Insbesondere auf einer südlichen Route entlang der Küste des Oman hatten in den vergangenen Wochen Frachter unter Geleitschutz des US-Militärs Öl von Exporteuren am Persischen Golf transportiert. Dort waren zuletzt immer wieder Zwischenfälle gemeldet worden.

Im Vorfeld der Angriffe des US-Militärs hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Rückgang der Ölpreise gefeiert. Den Rückgang der Preise begründete er damit, dass viele der Auffassung seien, der Krieg mit dem Iran gehe zu Ende. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump. Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach der heutigen US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran zu fliegen.