Uruguay: Ein fuballverrücktes Land mit einem Exzentriker auf der Bank

Uruguay hat sich zum fünften Mal in Serie für eine Weltmeisterschaft qualifiziert und ist aufgrund eines Exzentrikers auf der Bank und seiner hochkarätigen Mannschaft zu einem erweiterten Favoritenkreis geworden.

Mit nur knapp 3,5 Millionen Einwohnern ist Uruguay bevölkerungstechnisch kein Krösus. Doch das fuballverrückte Land schafft es immer wieder, ein Nationalteam zu stellen, das zum erweiterten Favoritenkreis zählt.

Das ist auch bei der Endrunde 2026 so – nicht zuletzt wegen eines Exzentrikers auf der Bank, den schon Cruyff und jetzt auch Guardiola als Inspirationsquelle nennen. Uruguay qualifizierte sich in Südamerika zum bereits fünften Mal in Serie für eine WM, ließ dabei mit einem 2:0 gegen Brasilien oder einem 2:0 in Argentiniens „Fußball-Heiligtum“ La Bombonera von Boca Juniors in Buenos Aires aufhorchen. Als Kopf der Mannschaft gilt Federico Valverde, bei Real Madrid zuletzt Teamkollege von ÖFB-Kapitän David Alaba.

Der 27-Jährige zählt zu den besten Mittelfeldspielern der Welt, ist aber beileibe nicht der einzige bekannte Name der „Celeste“. Den der Kader des zweifachen Weltmeisters ist hochkarätig besetzt





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