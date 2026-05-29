Urteile im Terrorprozess um abgesagte Taylor-Swift-Konzerte

Am Landesgericht Wiener Neustadt wurden Beran A. und Arda K. zu 15 bzw. 12 Jahren Haft verurteilt. Sie hatten gemeinsam mit einem Komplizen Anschläge im Namen des IS geplant, darunter auf ein Taylor-Swift-Konzert.

Im Terrorverfahren zu den abgesagten Taylor-Swift-Konzerten sind am Donnerstagabend die Urteile gefallen. Das Landesgericht Wiener Neustadt verurteilte die beiden Angeklagten Beran A. und Arda K. zu mehrjährigen Haftstrafe n.

Der Prozess offenbarte die Radikalisierungsgeschichte zweier junger Männer, die zu Anhängern des Islamischen Staates wurden. Beran A. erhielt 15 Jahre Haft, Arda K. 12 Jahre. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig; binnen drei Tagen können Rechtsmittel eingelegt werden. Der Hauptangeklagte Beran A. zeigte im Schlussplädoyer kaum Emotionen.

Er sagte nur: Es tut mir sehr leid. Arda K. hingegen bedankte sich für die Verhaftung und betonte, er habe in der Untersuchungshaft viel gelernt und wolle sich in die Gesellschaft integrieren. Die Anklage warf den beiden vor, gemeinsam mit ihrem ehemaligen Schulfreund Hasan E. im März 2024 koordinierte Anschläge im Namen des Islamischen Staates in Mekka, Istanbul und Dubai geplant zu haben.

Während Beran A. nach seiner Rückkehr aus Dubai den Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion vorbereitete, stach Hasan E. in Mekka auf Sicherheitsbeamte ein. Ihm droht in Saudi-Arabien die Todesstrafe. Die Radikalisierung der Angeklagten begann in der Mittelschule. Beran A., aufgewachsen in Wien-Favoriten und später in Ternitz, war unsicher und suchte Anerkennung.

Der charismatische Hasan E. führte ihn in die islamistische Ideologie ein. Über TikTok und Telegram konsumierte Beran A. IS-Propaganda und Gewaltvideos. Er entwickelte Hassfantasien und wollte durch den Anschlag auf das Konzert berühmt werden. Sein Vorbild war der Wien-Attentäter Kujtim F. Auch Arda K. fand bei Hasan E. einfache Antworten auf schwierige Fragen, etwa zum Krieg in Gaza.

Die beiden Jugendlichen wurden so zu radikalen IS-Anhängern. Schlimmeres verhinderte nur ein Tipp des US-Geheimdienstes





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