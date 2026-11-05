Urteil Steyrer Felssturz: Seniorchef und Geologe verurteilt

Landesgericht Steyr verurteilt Kärntner Sprengunternehmer und Geologe wegen fahrlässiger Tötung zum Felssturz in Unterhimmel im Jahr 2023.

Das Landesgericht Steyr hat am Donnerstag zwei Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit einem tödlichen Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel verurteilt. Der Seniorchef eines Kärntner Sprengunternehmens und der beteiligte Geologe erhielten jeweils vier Monate bedingte Haftstrafen. Zusätzlich wurden Geldstrafen in Höhe von 10.440 Euro für den Seniorchef und 17.100 Euro für den Geologen festgesetzt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Hergang des tödlichen Felssturzes in Steyr

Am 8. Februar 2023 ereignete sich das Unglück während von Hangsicherungsarbeiten. Zwei Arbeiter im Alter von 31 und 64 Jahren arbeiteten daran, einen großen Felsblock von einem bröckelnden Hang zu entfernen. Durch diese Arbeiten lösten sich rund 3.000 Kubikmeter Gestein. Die hereinbrechende Masse begrub beide Männer unter sich. Aufgrund der extrem gefährlichen Situation am Ort des Geschehens dauerte es sechs Tage, bis die Leichen geborgen werden konnten. Zusätzlich wurden ein Nebengebäude eines Wohnhauses und eine Garage beschädigt, weshalb insgesamt vier Gebäude evakuiert werden mussten.

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Schuldspruch wegen Sorgfaltspflichtverletzung

Die Richterin des Landesgerichts Steyr begründete die Urteile damit, dass der objektive Sorgfaltsmaßstab in diesem Fall nicht eingehalten wurde. Beide Angeklagten haben sich nicht schuldig bekannt. Der Seniorchef des Unternehmens, dessen Sohn bei dem Unfall ums Leben kam, hatte zuvor vorgetragen, sein Sohn habe völlig eigenmächtig gehandelt. Diese Darstellung konnte laut Richterin jedoch nicht bestätigt werden. Der Sohn löste den Felssturz durch Baggerarbeiten an der Abbruchkante des gefährdeten Felsens aus. Bei diesem Vorgang verlor er gemeinsam mit einem anderen Bauarbeiter sein Leben. Der Strafrahmen für die Verurteilung lag bei bis zu zwei Jahren Haft.

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Rolle des Baggers und Verantwortung bei der Vermessung

Einer der zentralen Punkte der Verhandlung betraf den Einsatz der Baumaschinen. Der Bagger hätte an der betroffenen Stelle vor dem Absturz nicht zum Einsatz kommen dürfen. Ein Sachverständiger erklärte, dass der Bagger direkt auf dem absturzgefährdeten Felsen arbeitete. Dies stand im Widerspruch zu der Aussage, er hätte daneben gearbeitet. Auch die Frage der Verantwortung für die Vermessung des Areals wurde geklärt. Es war unklar, ob die Lawinen- und Wildbachverbauung als Auftraggeber oder das Bauunternehmen des Seniorchefs, wie in der Ausschreibung festgelegt, zuständig war.

Planungsfehler und nachfolgende Konsequenzen

Die Sicherung des Felsens sei ein Verfahren gewesen, das nicht leicht zu führen gewesen sei, so die Richterin. Das ursprüngliche Abtrags-Konzept war schon bei einem Termin eine Woche vor dem Unglück obsolet geworden. Es sollte eigentlich überarbeitet werden, doch zuvor kam es zu dem Felssturz. Die gerichtlichen Maßnahmen sollen nun prüfen, ob weitere Schritte zur Aufklärung der Verantwortung nötig sind. Die verhängten Geldstrafen und die bedingten Haftstrafen gelten als Sanktion für die mangelnde Sorgfalt bei der Planung und Durchführung der Arbeiten. Die betroffenen Familien und die Öffentlichkeit werden über den weiteren Prozessverlauf informiert.