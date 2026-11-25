Das Landesgericht Klagenfurt spricht einen Kärntner Arzt wegen Gefährdung von Patienten zu drei Monaten bedingter Haft. Zwei Todesfälle mit Infusionen waren Vorwurf.

Am Mittwoch fällt das Landesgericht Klagenfurt sein Urteil in einem hochkomplexen Verfahren gegen einen Kärntner Arzt. Der Mediziner stand vor dem Gericht, weil er zwei Patienten mit Infusionen behandelt hatte, die später verstarben. Ein Opfer war eine 14-jährige Mädchen, das an Krebs erkrankt war. Ein zweiter Patient erlitt nach der Behandlung einen schweren Herz- und Hirninfarkt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Arzt grobe Fahrlässigkeit vor.

Verdacht auf fahrlässige Tötung durch Alternativmedizin

Die Anklage gegen den Kärntner Mediziner lautete auf fahrlässige Tötung in zwei Fällen sowie auf Gefährdung von Patienten. Das Gericht musste prüfen, ob die verabreichten Medikamente die Todesursache waren. Der Arzt bestritt sämtliche Vorwürfe in seiner Verteidigung. Er vertrat die Auffassung, dass seine Behandlungsmethode gerechtfertigt war. Die Staatsanwaltschaft sah dies jedoch anders und klagte an.

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Expertenurteile und wissenschaftlicher Standard

Bereits in der vergangenen Verhandlung am 11. November legten drei Sachverständige ihr Gutachten vor. Die Experten waren sich einig, dass die verabreichten Infusionen nicht dem wissenschaftlichen Standard entsprachen. Für den zweiten Patienten hielten die Gutachter einen Zusammenhang zwischen den Infusionen und dem Herzinfarkt für sehr wahrscheinlich. Beim ersten Tod, dem des jungen Mädchens, konnte ein direkter kausaler Zusammenhang nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Trotzdem blieb der Verdacht bestehen.

Wirkung der Katzenkralle und medizinische Risiken

Zentraler Bestandteil der Behandlung war die Pflanze Katzenkralle. Der Arzt verabreichte dem 14-jährigen Mädchen Infusionen mit diesem Extrakt. Das Mädchen kämpfte bereits intensiv gegen den Krebs. Trotz der Behandlung starb sie an ihren Folgen. Ein weiterer Patient erlitt kurz nach einer Infusion einen Herz- und Hirninfarkt. Knapp vier Monate später starb auch dieser Patient. Die medizinische Bewertung dieser Substanzen bleibt in der Schulmedizin umstritten.

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Urteil und rechtliche Konsequenzen für den Arzt

Am Mittwoch wurde der Kärntner Arzt schließlich wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit verurteilt. Das Urteil sah drei Monate bedingte Haft vor. Eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung erfolgte nicht. Der ORF berichtete über das Urteil am gleichen Tag. Das Gericht entschied, dass die Voraussetzungen für eine Tötungsvorwürfe nicht vollständig erfüllt waren. Die Gefährdung der Patienten jedoch wurde als erwiesen angesehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weiterer proceduraler Ablauf des Strafverfahrens

Da das Urteil nicht rechtskräftig ist, stehen weitere Schritte im Raum. Beide Seiten können gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Die Staatsanwaltschaft könnte die Entscheidung anfechten, wenn sie mit der mildernden Strafe nicht einverstanden ist. Der Angeklagte könnte ebenfalls Berufung einlegen. Der Ausgang des Verfahrens bleibt daher vorerst offen. Die Öffentlichkeit erwartet eine Klarstellung zur Rechtslage bei Alternativbehandlungen.