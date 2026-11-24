Ein 32-jähriger Syrer wurde in Wien zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach ihn vom Vorwurf des Katzenraubs frei, verurteilte ihn aber wegen schwerer Vergewaltigung in einer U-Bahn-Station.

Am Dienstag urteilte das Wiener Landesgericht in einem Fall, der auf den ersten Blick absurd wirkte, aber gravierende Straftaten verband. Im Fokus stand zunächst ein Streit um eine Katze, der Hintergrund war jedoch eine schwere Gewalttat. Der Angeklagte, ein vorbestrafter Syrer, musste letztlich ins Gefängnis, nicht wegen des Tieres, sondern wegen Vergewaltigung. Die Samtpfote war lediglich der Auslöser für einen Rachefeldzug.

Auslöser war Rachefeldzug wegen Katze

Der 32-jährige Angeklagte war kurz zuvor aus der Haft entlassen worden und hegte Groll gegen seinen ehemaligen Drogenboss. Er war der Überzeugung, von diesem verraten worden zu sein. Aus Rache lauerte er dem Mann vor dessen Wohnhaus auf, zückte ein Klappmesser und griff ihn an. Er versetzte dem Opfer Faustschläge und Tritte und drohte damit, es abzustechen, sollte es den Fluchtversuch wiederholen. Der Angeklagte versuchte vor Gericht, den Vorfall als simplen Streich um Geld abzutun, doch Zeugen widersprachen dieser Version.

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Gewalttat statt Katzenraub im Mittelpunkt

Während der Prozessverhandlung geriet der Streit um das Tier in den Hintergrund, als eine weitere, weitaus schwerwiegendere Anklage zur Sprache kam. Der 32-jährige Syrer wird beschuldigt, im April 2024 eine Frau in einer Wiener U-Bahn-Station vergewaltigt zu haben. Das Opfer wollte gerade vom Ausgehen nach Hause fahren, als der Angreifer zuschlug. Diese Tat war es, die letztlich zur Verurteilung führte, während der Katzenstreit nur als Kontext für die Gewaltbereitschaft des Täters diente.

Unklare Fakten rund um das Haustier

Die Frage nach dem genauen Namen der Katze war selbst für den Angeklagten nicht mehr klar. Er murmelte, der Name beginne mit dem Buchstaben M, war sich aber unsicher. Er wollte das Tier zurückhaben, das angeblich von seinem Gegner aus dem Fenster geworfen und von einem Auto erfasst worden sein soll. Der Gegner bestritt dies und erklärte, das Tier sei ihm davongelaufen. In der Wohnung des Gegners befanden sich weitere Katzen, doch der Angeklagte konnte seinen Anspruch mit Katzendokumenten nicht beweisen.

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Freispruch bei Katzenraub, Haftstrafe bei Vergewaltigung

Das Gericht sprach den 32-jährigen Syrer vom Vorwurf des gemeinen Katzenraubs frei, da die Beweislage hier nicht ausreichte. Dennoch fiel das Urteil hart aus, da die Vergewaltigung bewiesen war. Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Sein Verteidiger, Franz Pechmann, hatte zuvor vergeblich versucht, die Anschuldigungen der Zeuginen als irrelevant darzustellen und die Tat als nicht stattgefunden darzustellen.

Rechtslage und weitere Verfahrensschritte

Das Urteil ist aktuell noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten haben die Möglichkeit, Einspruch einzulegen oder Berufung einzulegen, was das Verfahren in die nächste Instanz führen könnte. Bis dahin bleibt die Situation für das Opfer der Vergewaltigung sowie für die beteiligten Parteien im Streit um das Haustier unsicher. Der Fall zeigt, wie persönliche Rachegelüste und Straftaten unterschiedlicher Schwere in einem einzigen Prozess zusammengeführt werden können.