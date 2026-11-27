Ein 32-jähriger MMA-Kämpfer aus Graz wurde wegen Mordes an seiner Ex-Partnerin zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht verwies die Unfallthese als unwahr.

Ein 32-jähriger Mann wurde am Freitag vom Grazer Straflandesgericht wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Geschworenen lehnten die Verteidigungsthese eines Verkehrsunfalls oder eines unfreiwilligen Ablebens strikt ab. Der Angeklagte hatte eine 31-jährige Influencerin, seine Ex-Partnerin, am Morgen des 23. November 2025 getötet und die Leiche in einem Koffer verscharrt.

Vorsätzliche Tötung und Vertuschung

Staatsanwältin Ines Eichwalder legte dem Gericht dar, dass der Angeklagte die Frau am genannten Datum vorsätzlich durch Erstickung tötete. Der Prozess schilderte den Tathergang: Der Beschuldigte würgte die 31-Jährige so lange, bis sie das Bewusstsein verlor. Anschließend fügte er ihr Schnittwunden und einen Stich am Hals zu. Um die Spuren zu verwischen, zwängte er die Leiche in einen Koffer und fügte ihr erneut Erstickungsverletzungen zu.

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Die Influencerin hatte die Nacht zuvor im Stammlokal des Paares in der Grazer Innenstadt verbracht. Die Beziehung war bereits aufgelöst, doch beide wollten sich am nächsten Tag aus dem Weg gehen. Der in Graz geborene Slowene wartete jedoch bereits auf sie in ihrer Wohnung, zu der er noch Schlüsselbesitz hatte. Er wollte sie zur Rede stellen, woraufhin es zu einem Streit kam, der eskalierte.

Ermittlungen und Festnahme in Slowenien

Nach der Tötung wollte der Angeklagte die Leiche verschwinden lassen, um nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. Er half sich bei der Beseitigung der Spuren und weihte seinen Bruder sowie seinen Stiefvater ein. Gemeinsam vergruben sie den Koffer mit der Leiche in einem Waldstück in Slowenien, in der Heimat der Großmutter des Täters. Während die Verwandten nach Österreich zurückkehrten, verbrannte der Mann in Spielfeld das Auto, in dem sich weitere blutverschmierte Beweismittel befanden.

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Die Behörden wurden aufmerksam, als die Influencerin am Tag nach der Party nicht zu einem Arbeitstreffen erschien. Angehörige erstatteten eine Vermisstenanzeige. Die Polizei hatte bereits Verdacht gegen den 31-Jährigen geschöpft. Slowenische Beamte nahmen ihn fest, da er sich bereits im Visier der Fahndung befand. Nach seiner Auslieferung an Österreich leugnete er zunächst jede Teilnahme am Verschwinden der Frau.

Widersprüchliche Angaben zur Tat

Erst nach Vorlage fundamentaler Ermittlungsergebnisse gab der Angeklagte zu, die Leiche vergraben zu haben. Er beharrte dabei auf der Aussage, es handele sich um einen Unfall. Seine Verteidigerin und der Anwalt Thomas Klein vertraten die Linie, dass ein Mordabsicht fehlte. Die Beziehung sei schwierig gewesen und beide Seiten eifersüchtig. Der Angeklagte stritt die vorsätzliche Tötung ab, bekannte sich jedoch der Störung der Totenruhe für schuldig.

Der 32-Jährige, der als Buchhalter arbeitet und als MMA-Kämpfer tätig ist, schilderte den Verlauf vor Gericht. Er gab an, die Frau bewusstlos gewürgt zu haben, um eine Gefahr durch ein von ihr gezogene Messer abzuwehren. Er behauptete, sie sei an ihrem eigenen Blut erstickt, nachdem er versucht habe, die Blutung am Hals zu stillen. Die Richterin Kornelia Philipp hinterfragte dabei, warum keine Wiederbelebungsversuche unternommen wurden.

Urteil und Rechtskraft

Das Gericht glaubte der Version des Angeklagten nicht und sah klare Indizien für einen vorsätzlichen Mord. Die lebenslange Haftstrafe wurde ausgeprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da es in der nächsten Instanz angefochten werden kann. Der Fall zeigt die komplexen Dynamiken in zerrütteten Beziehungen und die Konsequenzen einer gescheiterten Tatplanungen.