Ein Wiener Gericht sprach den 20-Jährigen im Fall Kardinal-Nagl-Platz wegen Körperverletzung und Nötigung schuldig. Er muss 5.000 Euro zahlen und an Anti-Gewalt-Trainings teilnehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Wiener Gericht hat in einem hochtrachtenden Prozess um einen brutalen Angriff auf der U-Bahn-Station Kardinal-Nagl-Platz ein Urteil gesprochen, das die Straftat nicht als Mordversuch, sondern als schwere Körperverletzung und Nötigung einstufte. Der 20-jährige Angeklagte wurde am Tag nach der Tat festgenommen, doch darf er die Untersuchungshaft noch am Tag des Urteils vorläufig verlassen, solange das Urteil nicht rechtskräftig ist. Die Staatsanwaltschaft hatte den Vorfall im August mit dem Vorwurf des versuchten Totschlags verfolgt, doch die Geschworenen entschieden sich für eine mildere Bewertung der Tatumstände.

Entscheidungsgründe der Geschworenen

Die Geschworenen sprachen den Angeklagten mit einer Stimme von 8:0 für nicht schuldig des Mordversuchs frei und sahen stattdessen eine rechtliche Grundlage für die Anklagen der Körperverletzung und Nötigung. Als mildernde Umstände wog das Gericht den bisherigen einwandfreien Lebenswandel des Täters sowie sein Geständnis und sein junges Alter von unter 21 Jahren schwer. Gleichzeitig wurden die beiden vorangegangenen Straftaten sowie die qualvolle Art und Weise, wie das Opfer durch den Angriff litt, als erschwerende Umstände in die Urteilsfindung einbezogen. Das Gericht ordnete mehrere Auflagen an, darunter die Pflicht zur Inanspruchnahme von Bewährungshilfe und die Teilnahme an einem spezifischen Anti-Gewalt-Training.

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Tathergang und Zeugenaussagen

Der Vorfall ereignete sich im August an der U3-Station Kardinal-Nagl-Platz in der Wiener Landstraße, nachdem sich das ehemalige Paar zwei Wochen zuvor aufgrund eines Fotobeweises getrennt hatte. Der Angeklagte wollte ursprünglich nur die Mobiltelefone austauschen, wurde jedoch wütend, als er erfuhr, dass die 18-jährige Ex-Freundin den PIN-Code geändert hatte. Laut Gerichtsmediziner Christian Reiter übte der 19-jährige damalige Täter Druck auf den Hals des Opfers aus, was zu deutlichen Rötungen und einem Zucken der Beine führte. Ein Video der Tat sowie eine anschließende Telefonat-Aufnahme belegen, dass die Freundin des Opfers dazwischenging und den Angreifer dazu brachte, von der Frau abzulassen, nachdem sie laut rief: "Was machst du?"

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Gutachten und rechtliche Einordnung

Gerichtsmediziner Christian Reiter führte aus, dass lebensbedrohliche Zustände bei einem Würgevorgang erst bei einer Krafteinwirkung von 3,5 Kilogramm auf den Hals entstehen würden. Aufgrund der Statur des Angeklagten, der 60 Kilogramm auf 1,75 Meter bringt, ging der Sachverständige jedoch von einem Vorgang von maximal 1,5 bis zwei Minuten Dauer aus. Die entstandenen Verletzungen stufte Reiter als leichte Gesundheitsschädigung ein, da das Opfer nicht bewusstlos wurde und im Anschluss problemlos kommunizieren konnte. Die länglichen Male am Hals könnten von Abrieb der Finger oder Fingernägeln stammen, es gab keine Hinweise auf Stauungsblutungen.

Auflagen und finanzielle Konsequenzen

Neben der Bewährungshilfe und dem Anti-Gewalt-Training muss der 20-Jährige dem Opfer 5.000 Euro Schmerzengeld zahlen und sich dem Opfer in Zukunft nicht mehr nähern dürfen. Seine anwaltliche Vertreibung übernahm Philipp Winkler, der die Urteilsverkündung ruhig hinnahm, während die Staatsanwältin keine weiteren Kommentare abgab. Die Anklägerin hatte am Tag des Beginns der Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" davor gewarnt, dass diese Situationen klassische Ausgangslagen für Femizide darstellen können. Die 18-jährige Zeugin erklärte vor Gericht, dass sie keine Luft bekommen habe und versucht habe, sich zu befreien, was durch die Aussagen der anwesenden Freundin bestätigt wurde.