Urteil gegen gewalttätigen Ehemann in Tirol: Fünf Jahre Haft für jahrelangen Missbrauch

Das Landesgericht Innsbruck verurteilt einen 36-Jährigen zu fünf Jahren Freiheitsstrafe wegen schwerer häuslicher Gewalt und Vergewaltigung seiner Ehefrau im Zeitraum von 15 Jahren.

Das Landesgericht Innsbruck hat am Montag, 2. November, ein Urteil in einem langjährigen Verfahren wegen schwerer häuslicher Gewalt gefällt. Ein 36-Jähriger Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, nachdem er seiner Ehefrau über einen Zeitraum von rund 15 Jahren hinweg massive Gewalttaten vorgeworfen wurden. Die Tatserie umfasst wiederholte Schläge, Vergewaltigung en und schwere psychische Drohungen gegen die 35-jährige Opfer, mit der er in einer arrangierten Ehe verbunden war.

Jahrelange Gewalt und erzwungene Stille

Laut der Anklageschrift litt die 35-Jährige jahrelang unter den Misshandlungen ihres Ehemannes, der heute 36 Jahre alt ist. Die Vorwürfe decken einen Zeitraum von etwa 15 Jahren ab, in dem der Angeklagte seine Frau mehrmals pro Woche schlug. Zusätzlich wird ihm vorgeworfen, die Ehefrau wiederholt vergewaltigt zu haben. Die Gewalt war dabei nicht nur körperlicher Natur, sondern wurde durch extreme psychische Erpressung untermauert. Der Mann soll seiner Ehefrau gedroht haben, sie umzubringen, falls sie die Polizei einschalten würde. Zudem warnte er sie damit, ihr den gemeinsamen Sohn wegnehmen zu lassen, um sie zur Schweigen zu zwingen.

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Erste Ermittlungen durch anonyme Anzeige

Die polizeilichen Ermittlungen kamen erst ins Rollen, als eine anonyme Anzeige aus dem eigenen Familienkreis der Betroffenen einging. Nach Eingang der Meldung gingen die Beamten dem Fall nach undsuchten das Paar auf. Bei diesem Kontakt trafen die Polizeioffiziere auf eine hochgradig eingeschüchterte Frau, die initial unter dem Druck der Drohungen litt. Erst im Schutz der polizeilichen Präsenz und durch die Einleitung formeller Verfahrensschritte brach die 35-Jährige ihr langes Schweigen. Sie berichtete den Ermittlern von den jahrelangen Übergriffen und bestätigte damit die ersten Hinweise aus der anonymen Quelle.

Arrangierte Ehe und verweigerte Aussage

Ein besonderer Umstand im Prozess betraf die familiäre Struktur der Beziehung. Wie die Staatsanwältin im Verlauf der Verhandlung erklärte, handelte es sich bei der Ehe um eine arrangierte Verbindung zwischen Cousin und Cousine. Diese familiäre Verflechtung hatte direkte Auswirkungen auf die Beweislage. Mehrere Verwandte des Angeklagten verweigerten vor Gericht ihre Aussage gegen den Beschuldigten, was das Ermittlungsteam vor erhebliche Schwierigkeiten stellte. Die familiäre Loyalität schien hier der Wahrheit über den Missbrauchsmacht vorangestellt worden zu sein, wodurch die Isolierung der Opferfrau weiter verstärkt wurde.

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Glaubwürdige Zeugenaussagen der Schwester

Trotz der verweigerten Statements weiterer Familienmitglieder trugen die Aussagen der Schwester der 35-Jährigen wesentlich zum Urteil bei. Sie sagte vor Gericht aus und lieferte detaillierte Informationen, die die Darstellung der Opferfrau stützten. Das Gericht stufte die Aussagen der Schwester als ebenso glaubwürdig ein wie die des Opfers selbst. Die ausführliche Befragung der Schwester wurde im Prozess als Video abgespielt, was die Nachvollziehbarkeit und Ernsthaftigkeit ihrer Schilderungen unterstrich. Diese beiden Kerntatsachen bildeten das Fundament für die Überzeugung des Gerichts, dass die Angriffe systematisch und über einen langen Zeitraum stattfanden.

Urteil und rechtliche Status

Am Montag, 2. November, verkündete das Landesgericht Innsbruck seinen Beschluss. Der 36-Jährige wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe basiert auf der Gesamtwürdigung der Beweise, einschließlich der polizeilichen Berichte, der Videoaufzeichnungen der Zeugenaussagen und der chronologischen Rekonstruktion der 15-jährigen Tatserie. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig, da gegen rechtsmittel eingelegt werden können. Der Fall zeigt die komplexen Herausforderungen bei der Aufklärung von häuslicher Gewalt in kulturell geprägten, arrangierten Ehen, bei denen familiäre Zwänge oft als Instrument der Kontrolle und der Einschüchterung dienen.