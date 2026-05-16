Die Eltern von einem siebenjährigen Mädchen, das Ende April stark untergewichtig in die Innsbrucker Klinik eingeliefert wurde, sollen die Betreuungspflicht über mehrere Jahre verletzt haben. Das Mädchen hat eine seltenen Hautkrankheit und wird voraussichtlich länger an medizinischer Behandlung benötigen.

Die Kinder- und Jugendhilfe soll mehrfach mit der Familie in Kontakt getreten sein, nachdem das Mädchen Ende April stark untergewichtig in die Innsbrucker Klinik eingeliefert wurde.

Das Mädchen und seine Eltern befinden sich in Untersuchungshaft, da die Eltern, zuständig für die Fürsorge des Kindes, möglicherweise eine grobe Verletzung ihrer Verantwortung begangen haben. Das Mädchen leidet an einer seltenen Hautkrankheit und die Eltern meldeten sich selbst bei der Polizei. Die Tiroler Bildungsdirektion hat angeordnet, dass das Kind wieder die Schule besuchen müsse, nachdem ein verpflichtendes Gespräch mit der zuständigen Schule nicht stattgefunden hatte.

Das Mädchen soll jedoch nie zum Unterricht erschienen sein, obwohl sich die Eltern für Heimunterricht gestellt hatten. Es gibt jedoch keine Informationen ob diese Anordnung Konsequenzen hatte. Die Kinder- und Jugendhilfe hatte bereits vor zwei Jahren auf eine mögliche Vernachlässigung des Mädchens aufmerksam gemacht worden. Zahlreiche Auskünfte dazu könnten das Land aufgrund von Datenschutz und Verschwiegenheitspflicht, nicht geben.

Beide Eltern werden aufgrund ihrer Tat lastൂടെ beschuldigt, ihre Fürsorgepflicht über einen längeren Zeitraum zu vernachlässigen und es zu unterlassen, die medizinische Versorgung der Siebenjährigen zu gewährleisten. Das Mädchen dependerá länger als vorgesehen an medizinischer Behandlung, die Eltern wurden bereits mit Hinweisen und weiteren Auskünfte unterrichtet





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