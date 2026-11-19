Ein 21-jähriger Betrügt sich als Polizist in Korneuburg aus. Das Gericht spricht zwei Jahre teilbedingte Haft. Opfer reagieren beweggriffen.

Ein 21-jähriger Mann erhielt am Mittwoch im Bezirk Korneuburg eine zweijährige teilweise bedingte Haftstrafe wegen Betrug s, da er sich als Polizist ausgegeben hat. Acht Monate dieser Strafe sind unbedingte Freiheitsentzug, während der Rest unter Auflagen oder elektronischer Überwachung verbracht werden kann.

Gerichtsurteil gegen 21-Jährigen in Korneuburg

Das Urteil gegen den jungen Mann fällt im Kontext eines schwerwiegenden Betrugsfalls, bei dem er offiziell als falscher Polizist agierte. Die zuständige Justizbehörde verhängte diese Strafe, nachdem die Tatumstände und die Schuldfähigkeit des Angeklagten rechtlich geprüft wurden. Die Entscheidung des Gerichts stellt eine klare Reaktion auf die Verletzung des öffentlichen Vertrauens in die Polizei dar.

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Beweggründe des Angeklagten und Betrugsmasche

Laut Berichten des Nachrichtenmagazins "Kurier" war der 21-Jährige aus extremer Geldnot in die betrügerische Aktion verwickelt. Ein Bekannter warb den jungen Mann speziell für die Rolle des falschen Polizisten an, um die Masche durchzuführen. Diese finanzielle Notlage wird vom Gericht als wesentlicher Hintergrund für die Tat gewertet, ändert jedoch nichts an der rechtlichen Einordnung als Straftat.

Detailreiche Schilderung des Betrugsversuchs

Die Opfer des Betrugsversuchs wurden zunächst telefonisch kontaktiert und von den Tätern in ein komplexes Szenario verwickelt. Das betroffene Paar wurde durch den Anruf misstrauisch und reagierte daraufhin mit Vorsicht, indem es die echte Polizei verständigte. Als die mutmaßlichen Geldabholer eine echte Polizeistreife vor dem Wohnhaus der Opfer entdeckten, brachen sie ihr Vorhaben abrupt ab, um nicht erwischt zu werden.

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Opferworte und Reaktionen im Gerichtssaal

Während des Prozesses sprach ein Opfer bewegende Worte an den Täter, die weit über die reine juristische Aburteilung hinausgingen. Der Angeklagte entschuldigte sich bei der älteren Dame für seine Tat, doch ihre Reaktion überraschte die Anwesenden zutiefst. Beim Verlassen des Gerichtssaals wandte sie sich noch einmal an den jungen Mann und riet ihm mit den Worten: "Bua, verhau dir dein Leben nicht."

Weiterer Prozessablauf und Haftmodalitäten

Nach seiner Untersuchungshaft hatte der junge Mann bereits einen neuen Job gefunden und offenbar seinen Lebensstil geändert. Der Richter nannte ihn daher einen idealen Kandidaten für eine bedingte Haft, da er keine akute Gefahr für die Allgemeinheit mehr darzustellen scheint. Allerdings bleibt die Frage offen, ob er die restliche Strafe tatsächlich mit einer elektronischen Fußfessel verbüßen darf. Ein Monat Untersuchungshaft wird ihm bereits voll angerechnet.