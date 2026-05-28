Ursula von der Leyen predigt E-Mobilität, fährt aber Verbrenner

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, predigt die E-Mobilität, aber fährt selbst in einer Verbrennerlimousine. Dies ist ein Problem, das nicht nur bei ihr selbst besteht, sondern auch bei den Mitgliedern der Kommission. Sie müssen in Elektro-BMWs nach Straßburg kutschiert werden, aber die Batterien dieser Fahrzeuge sind nicht stark genug, um die rund 440 Kilometer ohne Laden zu absolvieren. Dies ist ein realer Problem bei der Elektrifizierung des Verkehrs.

E-Mobilität predigen, Verbrenner fahren: Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen tut der existenziell notwendigen Elektrifizierung der europäischen Mobilität einen Bärendienst. Am 10. September vorigen Jahres übte sich die Präsidentin der Europäischen Kommission im Handwerk der Ankündigungsprosa.

Sie sprach zu den Abgeordneten im Straßburger Plenarsaal des Europäischen Parlaments und verkündete die Zukunft der E-Mobilität. Theoretisch findet sie Elektroautos super, in der Praxis lässt sie sich jedoch in einer tonnenschweren Verbrennerlimousine deutscher Herkunft zu den monatlichen Plenarsitzungen in Straßburg chauffieren. Es gebe nämlich keinen elektrisch angetriebenen Wagen, der die offenbar aus Sicherheitsgründen unerlässliche Panzerung aufweise, die der Dienstwagen der Präsidentin vorweisen müsse. Für ihre 26 Kommissare gilt dieses Sicherheitsargument nicht.

Sie müssen in Elektro-BMWs nach Straßburg kutschiert werden. Die Batterien der bayerischen Schwergewichte seien nicht stark genug, um die rund 440 Kilometer ohne Laden zu absolvieren. Also braucht es eine Pause von 20 bis 30 Minuten. Und die ist manchen der Damen und Herren Kommissaren zu lang.

An dieser Stelle könnte man einwenden, dass jeder normale Mensch diese Strecke ohnehin nicht in einem Zug absolviert, sondern ungefähr auf halbem Weg, also in Luxemburg, pausiert. Dort bietet sich eine Pipipause ebenso an wie der Konsum eines Kaffees oder (sofern man Raucher ist) der Erwerb niedrig besteuerten Zigaretten.

Die Welt dreht sich nachweislich weiter, und das Europäische Einigungswerk nimmt seinen Lauf, obwohl die Mitglieder des Kommissionskollegs einmal pro Monat zweimal 20 bis 30 Minuten Pause an der Ladestation machen müssen. Diese Anekdote illustriert drei Probleme. Erstens gebärden sich zumindest einige Mitglieder der Kommission genau als jene abgehobenen Bewohner der Brüsseler EU-Blase, die sie zu sein stets energisch als EU-feindliche Diffamierung zurückweisen.

Dieser Eindruck wird durch die Begründung verstärkt, weshalb sie es ablehnen, mit dem Zug nach Straßburg zu fahren: Sie müssten immer wieder vertrauliche Telefonate führen. Zweitens bestätigt von der Leyen den Vorwurf, sie predige gerne Wasser, trinke aber Wein, der sie seit Beginn ihrer Amtszeit in Brüssel vor sieben Jahren begleitet. Die Elektromobilität wortgewaltig gleichsam als zivilisatorischen Auftrag Europas zu verkünden, selber aber auf benzingetriebene Pferdestärken zu setzen, lässt die Präsidentin wieder einmal als nicht sehr prinzipienfest erscheinen.

Drittens weist dieses Geschehen auf die realen Probleme bei der Elektrifizierung des Verkehrs hin. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Elektroauto anzuschaffen, was derzeit angesichts der eskalierenden Situation an den Zapfsäulen nicht wenige tun, dem überschattet sofort die Sorge um die ausreichende Reichweite der Batterie auf vier Rädern die Kaufentscheidung.

Dass es deutsche Limousinen sind, die diesen Praxistest der Energiewende auf der Autobahn nicht bestehen, ist angesichts des selbst verschuldeten Rückstands der deutschen Hersteller bei der Fertigung leistungsstarker Elektroantriebssysteme die bittere Pointe dieser Episode





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