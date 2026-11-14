Urs Niggli kritisiert Bio-Preismodell und fordert Technologie-Offensive

Agrarwissenschaftler Urs Niggli warnt vor der Preisspirale der Bio-Landwirtschaft. Er fordert mehr Einsatz von KI, Gentechnik und Sensoren für nachhaltige Erträge ohne ideologische Barrieren.

Der renommierte Schweizer Agrarwissenschaftler und ehemalige Leiter des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL), Urs Niggli, veröffentlicht ein neues Buch, das die bestehenden Modelle der ökologischen Ernährungsmittelproduktion grundlegend in Frage stellt. Niggli argumentiert, dass das aktuelle System der Bio-Landwirtschaft nicht als globales Tragfähigkeitskonzept für die zukünftige Welternährung geeignet ist, da es auf einer Kombination aus hohen Produktionskosten und deutlich geringeren Erträgen basiert, die eine massentaugliche Nachhaltigkeit verhindern.

Schweizer Experte kritisiert Marktmodelle

Niggli, der jahrzehntelang die Forschungsstätte FiBL leitete, die weltweit zu den führenden Institutionen in diesem Bereich zählt, macht in seinem neuen Werk beim Residenz-Verlag den Mechanismus der Marktdifferenzierung zum Ziel scharfer Kritik. Das aktuelle Erfolgskonzept des biologischen Sektors sei ausschließlich durch Zertifizierungen und Preisaufschläge aufrechterhalten worden, was dazu geführt habe, dass Nachhaltigkeit in erster Linie zur Frage der individuellen Zahlungsfähigkeit degradiert werde. Er stellt fest, dass dieser Ansatz die ökologischen Ziele zwar lokal erreicht, sie aber nicht flächendeckend und gerecht umsetzen kann, wenn nur wohlhabende Konsumenten sich den Zugang zu diesen Produkten leisten können.

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Forderungen nach technologischen Durchbrüchen

Anstelle der traditionellen Abgrenzung zur konventionellen Landwirtschaft fordert Niggli den mutigen Einsatz modernster Technologien. Sein neues Buch "Residenz-Verlag" mit 144 Seiten und einem Preis von 23 Euro plädiert explizit für den Einsatz von Sensoren, künstlicher Intelligenz und fortgeschrittenen Methoden der Gentechnik bei der Züchtung. Er sieht technologische Durchbrüche als den eigentlichen Weg, um ökologische Grenzen zu respektieren und gleichzeitig neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen, anstatt auf Innovation zu verzichten.

Ablösung ideologischer Grabenkämpfe

Der 69-jährige Wissenschaftler, dessen Wurzeln in der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise nach Rudolf Steiner liegen, rückt damit scharf von den ideologischen Positionen ab, die oft die Bio-Bewegung dominieren. Er bezeichnet die bisherigen Kämpfe zwischen konventionellen und ökologischen Landwirten als überholt und fordert stattdessen die Integration des Besten aus beiden Welten. Dies umfasst die Kombination aus Ökologie, moderner Pflanzenzüchtung und Digitalisierung, um eine Agrarökologie zu schaffen, die ertragreicher und kosteneffizienter ist.

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Kontext Österreich und globale Vorbildfunktion

Die Debatte ist besonders relevant vor dem Hintergrund, dass Österreich mit einem Anteil von rund 27 Prozent der Agrarflächen und 23 Prozent aller Betriebe im biologischen Bereich ein weltweiter Vorreiter ist. Im österreichischen biologischen Pflanzenbau stehen natürliche Kreisläufe im Mittelpunkt, um die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu erhalten, etwa durch Humusaufbau und vielfältige Fruchtfolgen. Dieser Ansatz geht einher mit einem strikten Verzicht auf Kunstdünger, synthetische Pflanzenschutzmittel und Gentechnik, was Niglis Forderungen nach mehr Technologie in diesem Bereich besonders kontrovers macht.

Vision für regenerative Landwirtschaft

Niggli verweist darauf, dass viele Fachleute ertragreiche Agrarsysteme entwickeln, die unter den Schlagworten "Agrarökologie" oder "regenerative Landwirtschaft" zusammengefasst werden. Ein konkretes Beispiel für seinen Ansatz sind mehrjährige Getreidesorten, die durch Züchtung widerstandsfähiger und ertragreicher gemacht werden sollen. Diese Position eckt in den traditionellen Bio-Kreisen kräftig an, doch Niggli beharrt darauf, dass der Verzicht auf Technologie kein Weg zur Lösung der globalen Ernährungsprobleme ist, sondern dass technologiegestützte Lösungen notwendig sind, um die Bedürfnisse der wachsenden Weltbevölkerung nachhaltig zu erfüllen.