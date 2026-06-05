Urs Lehmann tritt als Geschäftsführer des Internationalen Skiverbandes zurück

Urs Lehmann ist aus dem Amt als Geschäftsführer des Internationalen Skiverbandes zurückgetreten. Grund dafür soll ein Zerwürfnis mit FIS-Präsident Johan Eliasch sein. FIS-Präsident Johan Eliasch kandidiert am 11. Juni in Belgrad für eine weitere Amtszeit.

Urs Lehmann tritt als Geschäftsführer des Internationalen Skiverband es zurück. Grund dafür soll ein Zerwürfnis mit FIS - Präsident Johan Eliasch sein. Wenige Tage vor dem FIS - Kongress mit der Wahl des Präsidiums hat Urs Lehmann seine Position niedergelegt.

Die FIS hat dies in einem kurzen Statement bestätigt. Urs Lehmann war erst im vergangenen September in das neu geschaffene Amt eingetreten. Der 57-jährige Eidgenosse soll Bedenken geäußert haben, die sich auf die finanzielle Situation der FIS beziehen. Diese sollen zum neuerlichen Zerwürfnis geführt haben.

FIS-Präsident Johan Eliasch kandidiert am 11. Juni in Belgrad für eine weitere Amtszeit. Die Britin Victoria Gosling und der Liechtensteiner Alexander Ospelt machen dem britisch-schwedischen Unternehmer Konkurrenz. Eliasch steht bei Sportlern und nationalen Verbänden in der Kritik.

Der scheidende ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer hat erklärt, dass Eliasch als Geschäftsmann nicht in der Lage sei, die Richtung in einem Verband vorzugeben. Er müsse die Mitglieder mit ins Boot nehmen und eine Aufbruchstimmung erzeugen. Dies sei Eliasch nicht gelungen. Der ÖSV unterstützt laut Scherer hingegen Ospelt, den er als integer und einen Brückenbauer bezeichnete.

Der bisherige FIS-Geschäftsführer Lehmann hatte das neu geschaffene Amt erst im vergangenen September angetreten. Wie die Zeitung Blick berichtete, sollen unterschiedliche Einschätzungen betreffend die finanzielle Situation der FIS zum neuerlichen Zerwürfnis geführt haben. Lehmann soll demnach Bedenken geäußert haben





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