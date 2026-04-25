Urlaubsreise wird teurer? Arbeiterkammer warnt vor Preisgleitklauseln und Flugausfällen

Die Arbeiterkammer Oberösterreich informiert über die Rechte von Reisenden bei Preiserhöhungen und Flugausfällen. Besonders bei Pauschalreisen sind Preisgleitklauseln zu beachten. Bei mehr als 8% Preiserhöhung besteht Stornierungsrecht.

Die Sorge vor unerwarteten Preiserhöhung en bei gebuchten Urlaub sreisen ist aktuell weit verbreitet. Die Arbeiterkammer Oberösterreich ( AK OÖ ) hat sich der Aufklärung von Betroffenen verschrieben und bietet detaillierte Informationen zu den Rechten von Reisenden im Falle von Preisänderungen oder Flugausfällen.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Pauschalreisen, bei denen Preisgleitklauseln in den Verträgen eine nachträgliche Erhöhung des Reisepreises ermöglichen können. Diese Klauseln erlauben es Reiseveranstaltern, steigende Kostenfaktoren wie Treibstoffpreise oder Steuern auf den Reisepreis zu übertragen, jedoch nur unter strengen Auflagen und bis maximal 20 Tage vor Reiseantritt. Es ist entscheidend, dass Reisende sich ihrer Rechte bewusst sind und im Falle einer Preiserhöhung angemessen reagieren. Eine Erhöhung um mehr als acht Prozent berechtigt den Reisenden zur kostenlosen Stornierung der Reise.

Im Gegensatz zu Pauschalreisen scheint die Situation bei individuell gebuchten Reisen, also der separaten Buchung von Flug und Hotel, entspannter zu sein. Fluggesellschaften wie Austrian Airlines und Lufthansa geben an, den Ticketpreis zum Zeitpunkt der Buchung festzulegen und keine nachträglichen Änderungen vorzunehmen. Sollte dennoch ein Aufpreis gefordert werden, mahnt die AK zu besonderer Vorsicht und zur Überprüfung der Vertragsbedingungen. Preiserhöhungen aufgrund von Kerosinzuschlägen sind nur dann akzeptabel, wenn dies explizit und rechtskonform im Vertrag vereinbart wurde.

Die AK hat in zahlreichen Fällen festgestellt, dass solche Klauseln fehlen, was die Forderung nach einem Aufpreis unrechtmäßig macht. Reisende, die dennoch zur Kasse gebeten werden, sollten den geforderten Betrag unter Vorbehalt einer späteren Rückforderung bezahlen und die Fluggesellschaft umgehend schriftlich, beispielsweise per E-Mail mit Lesebestätigung, über ihre Einwände informieren. Diese Vorgehensweise dient dazu, die eigenen Rechte zu wahren und die Grundlage für eine mögliche Rückforderung zu schaffen.

Neben Preiserhöhungen stellt auch der Fall von Flugausfällen eine erhebliche Herausforderung für Reisende dar. Im Falle einer Flugausfalles wird zwar der Ticketpreis erstattet, jedoch ist die Frage nach einer Entschädigung komplexer und hängt vom Einzelfall ab. Die Arbeiterkammer betont, dass Reisende in solchen Situationen nicht einfach auf den Verlust ihrer Reisekosten sitzen bleiben sollten. Es ist wichtig, die Umstände des Ausfalls genau zu prüfen und gegebenenfalls Ansprüche auf Entschädigung geltend zu machen.

Die AK bietet hierzu umfassende Beratung und Unterstützung an, um sicherzustellen, dass Reisende ihre Rechte optimal wahrnehmen können. Die aktuelle Situation erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht bei der Reiseplanung und -buchung. Reisende sollten sich vorab gründlich informieren, die Vertragsbedingungen sorgfältig prüfen und im Falle von Problemen nicht zögern, die Unterstützung der Arbeiterkammer in Anspruch zu nehmen. Die AK OÖ steht mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Urlauber unbeschwert ihre wohlverdiente Freizeit genießen können





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