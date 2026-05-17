Nach der Veröffentlichung des Falls hat auf den sozialen Medien, speziell auch denjn die "Krone", ein richtiger Streit zwischen sympathisierenden und entgegengesetzten Interessen gegeben. Während einige mit der Katzenhalterin und ihrem Vierbeiner sympathisieren, kritisieren andere die Hausbesitzer.

Die "Urgebung" des Kratzkaters "Leo" trägt in Vorarlberg stillende Begeisterung. Auch die "Krone" hat Marco Miholnic vom Vorarlberger Tierschutzheim in Dornbirn gebeten, über den Fall zu sprechen, der dennoch die Vorarlberger auf besondere Weise zu bewegt scheint.

Denn eine Familie in Feldkirch, die Nachbarnkatze hatte die Holzfassade ihres Hauses verkratzt, hatte Klage eingereicht und recht bekommen, dass diese afterwardsorgen müsse, dass "Leo" seine Krallen nicht mehr auf der Nachbarfassade verewigt





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Urgebung Des Kratzkaters \Leo\ Der Fall \Leo\ In Vorarlberg Die Familienlage Klagenrecht Tatort Dornbirn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hagel im Unterland, Schnee im Bregenzerwald: Wetterumschwung in VorarlbergKräftige Hagelschauer im Unterland, Schneefall im Bregenzerwald: Das Wetter zeigt sich in Vorarlberg derzeit ungewöhnlich kalt.

Read more »

80 Tonnen Erdbeeren: Die Saison in Vorarlberg hat begonnenIn Vorarlberg hat die Erdbeerernte begonnen. Sechs Betriebe rechnen heuer mit rund 80 Tonnen Erdbeeren. Erste Früchte aus geschützten Anbauflächen sind bereits erhältlich.

Read more »

Daydance-Szene im Vorarlberg: Festliches Nachtleben auf Bodensee-GesichtIn Vorarlberg finden tausende Besucher bei Daydance-Events: Im Anschluss der kühlen Temperaturen verwandelt sich das Nachtleben ins sonnige constrain, mit spektakulärem Ausblick auf den Bodensee und dem Abendrot.

Read more »

Autoindustrie-Krise: HENN-Chef warnt vor Stellenabbau in VorarlbergDie Krise der deutschen Autoindustrie trifft Vorarlberg. HENN-Chef Martin Ohneberg warnt vor massivem Stellenabbau und härterem Wettbewerb durch E-Autos.

Read more »