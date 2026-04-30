Urfahraner Markt in Linz: Länger, größer und voller Neuheiten

Der Urfahraner Markt in Linz startet mit einer längeren Laufzeit, mehr Ausstellern und neuen Attraktionen in die diesjährige Saison. Der älteste Volksfest Österreichs verspricht ein vielfältiges Programm für die ganze Familie.

Tradition und Innovation verschmelzen beim diesjährigen Urfahraner Markt in Linz . Was oft als unveränderliche Tradition erscheint, birgt in diesem Jahr einige Neuheiten. Der Markt, der als ältestes Volksfest Österreichs gilt, erstreckt sich über elf Tage und begann bereits am heutigen Donnerstag mit einer Probebeleuchtung, die als Generalprobe für die kommenden Festtage diente.

Die offizielle Eröffnung fand zeitgleich statt, wobei die Wahl des Termins bewusst getroffen wurde, um von den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen am 1. Mai zu profitieren. Der Tag der Arbeit, der heuer auf einen Freitag fällt, trägt dazu bei, die Dauer des Jahrmarktes am Donauufer in Linz zu verlängern und somit mehr Besuchern die Möglichkeit zu geben, das Fest zu erleben.

Mit insgesamt 180 Ausstellern und 42 Fahrgeschäften, die um 25 Meter im östlichen Bereich des Geländes erweitert wurden, verspricht der Urfahraner Markt ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt. Thementage, die sich über die gesamte Laufzeit erstrecken, sollen die Besucher zusätzlich anlocken. Im vergangenen Jahr wurden bereits 550.000 Besucher gezählt, und aufgrund der längeren Dauer und des voraussichtlich guten Wetters wird mit einer noch höheren Besucherzahl gerechnet.

Vizebürgermeister Martin Hajart, als Marktreferent, betont, dass der frühere Start einen zusätzlichen attraktiven Abend schafft, der das erste Wochenende des Frühjahrsmarktes beleben soll. Der Vergnügungspark bietet neben dem traditionellen Angebot auch einige Neuheiten, darunter die Wildwasserbahn 'Rio Rapidos', das interaktive Fahrgeschäft 'Laserpix', das 'Lach+Freu Haus' mit seinen zahlreichen Attraktionen und das actionreiche 'Kanurah'. Ein besonderer Fokus liegt auch auf dem Erlebnisbereich für Kinder, der für jede Menge Spaß und Unterhaltung sorgen wird.

Neben dem Vergnügungspark und dem kulinarischen Angebot bietet der Urfahraner Markt auch eine Plattform für Handel und Gewerbe. In den Messehallen findet der 'Linzer Frühling' statt, der eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen präsentiert. Die beliebten Thementage sind auch heuer wieder ein fester Bestandteil des Programms. Der Frühschoppen von Radio Oberösterreich lockt mit guter Musik und Stimmung, während der Tag der Liebe mit einem Speeddating für Singles am Riesenrad für romantische Momente sorgt.

Der Florianimarkt ehrt die Feuerwehren und bietet einen Einblick in ihre wichtige Arbeit. Der Tag der Senioren richtet sich an die ältere Generation und bietet ein spezielles Programm. Die Freibierweihe der Kicklianer verspricht einen ausgelassenen Start in den Tag mit einer humorvollen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen. Der Urfahraner Markt ist somit mehr als nur ein Volksfest – er ist ein Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen und ein Spiegelbild der regionalen Kultur und Tradition.

Die Kombination aus Tradition und Innovation macht den Urfahraner Markt zu einem einzigartigen Erlebnis, das jedes Jahr aufs Neue begeistert. Die Erweiterung des Fahrgeschäftsbereichs und die neuen Attraktionen versprechen eine noch intensivere und abwechslungsreichere Erfahrung für die Besucher. Die sorgfältige Planung und Organisation durch die Stadt Linz und die beteiligten Aussteller gewährleisten einen reibungslosen Ablauf und ein unvergessliches Fest für alle





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