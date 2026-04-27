Urban Gardening: Erfolgreiches Projekt wird fortgesetzt – Stadtbewohner ernten eigenes Gemüse

Das beliebte Urban-Gardening-Projekt in Wien und Innsbruck ermöglicht es Stadtbewohnern, eigenes Gemüse, Obst und Kräuter anzubauen. Umweltminister Totschnig gratulierte den Gewinnern im Augarten.

Das äußerst erfolgreiche Urban-Gardening-Projekt wird auch in diesem Jahr seine Fortsetzung finden und Stadtbewohnern die Möglichkeit bieten, inmitten von Wien und Innsbruck ihr eigenes Gemüse, Obst und frische Kräuter anzubauen.

Dieser lang gehegte Traum wird für die glücklichen Gewinner der verlosten Urban-Gardening-Beete nun Wirklichkeit. Umweltminister Norbert Totschnig persönlich überbrachte seine Glückwünsche an Florian und Doris, die zu den Gewinnern gehören, im idyllischen Augarten in Wien. Die Freude über die Möglichkeit, selbst angebautes, regionales und saisonales Gemüse zu ernten, war groß. Denn nichts schmeckt besser als das, was man mit eigenen Händen gezogen hat.

Urban Gardening ist weit mehr als nur ein Hobby; es ist ein zukunftsweisendes und nachhaltiges Projekt, das darauf abzielt, die Lebensqualität in Städten zu verbessern. Es ermöglicht Stadtbewohnern, öffentlich zugängliche Flächen für den Anbau von Pflanzen, Gemüse und Kräutern zu nutzen und so einen aktiven Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt und zur Wertschätzung von Lebensmitteln zu leisten.

Die Beete im Augarten in Wien und im Hofgarten in Innsbruck stehen den Gewinnern für eine ganze Saison zur Verfügung, von der Aussaat im Frühjahr bis zur reichen Ernte im Herbst. Dieses Projekt, initiiert vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesgärten, besteht bereits seit über einem Jahrzehnt und hat sich als feste Größe in der urbanen Landschaft etabliert.

Die etwa 10 Quadratmeter großen Beete bieten ausreichend Platz, um beispielsweise eine Familie über die gesamte Saison mit frischem, gesundem Gemüse zu versorgen. Ein stabiler und optisch ansprechender Zaun aus Naturholz schützt das Areal vor unbefugtem Zugriff und sorgt für eine harmonische Integration in die Umgebung.

Die Möglichkeit, ein eigenes Beet zu bewirtschaften, bietet Gartenliebhabern nicht nur die Freude am Gärtnern selbst, sondern auch die einzigartige Erfahrung, den gesamten Wachstumsprozess des Gemüses von der kleinen Saat bis zur reifen Frucht mitzuerleben. Doch der Reiz des Projekts liegt nicht allein im Gartenspaß. Für viele Teilnehmer ist der Austausch mit anderen Gärtnern von unschätzbarem Wert. Sie teilen Tipps und Tricks, lassen sich gegenseitig inspirieren und knüpfen wertvolle Kontakte zu Gleichgesinnten.

Die Gemeinschaft, die sich durch das Urban Gardening entwickelt, ist ein wichtiger Bestandteil des Projekts und trägt maßgeblich zu seinem Erfolg bei. Im Wiener Augarten (Leopolstadt) wurden kürzlich 20 Urban Gardening-Beete verlost. Bei der feierlichen Übergabe der Beete erhielten die glücklichen Wiener Gewinnerinnen und Gewinner zudem ein umfangreiches Starterpaket, das alles enthält, was sie für den erfolgreichen Start in die Gärtner-Saison benötigen. Dieses Paket beinhaltet hochwertiges Saatgut, spezielle Pflanzerde und nützliche Werkzeuge, um den Anbau zu erleichtern.

Das Projekt ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man durch gemeinsames Engagement und nachhaltige Initiativen die Stadt lebenswerter gestalten und das Bewusstsein für gesunde Ernährung und Umweltschutz stärken kann. Die Initiative fördert nicht nur die Selbstversorgung mit frischen Lebensmitteln, sondern auch das Verständnis für ökologische Zusammenhänge und die Bedeutung einer nachhaltigen Lebensweise. Es ist ein wichtiger Schritt hin zu einer grüneren und lebenswerteren Stadt für alle





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