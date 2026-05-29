Die Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den Betreiber Carris eingeleitet, nachdem ein Kabelversagen die Gloria‑Standseilbahn zum Unglück führte, bei dem 16 Personen starben und zahlreiche verletzt wurden. Vorläufige Berichte zeigen gefälschte Wartungsprotokolle und Nichteinhaltung von Sicherheitsnormen.

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft konzentrierten sich in den vergangenen Wochen vor allem auf den staatlichen Betreiber der Standseilbahn Carris , der in Lissabon für die berühmte Gloria‑Standseilbahn verantwortlich ist.

Laut einem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft wurden sowohl leitende Angestellte von Carri­ s als auch das externe Wartungsunternehmen, das die Instandhaltung der Gloria‑Strecke übernommen hatte, intensiv befragt. Der Fokus lag dabei auf möglichen Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften und der Manipulation von Wartungsprotokollen. Die Behörden prüfen, ob systematische Mängel in der Wartung dazu beigetragen haben, dass das Verbindungskabel zwischen den beiden Waggons, das das Gegengewicht‑System steuert, plötzlich nachgab. Am 3.

September 2025 geriet einer der beiden Waggons der Gloria‑Standseilbahn in einer scharfen Kurve entgleist und prallte gegen ein Wohnhaus am Fuße des steilen Hangs. Das Unglück forderte das Leben von fünf portugiesischen Bürgern und elf weiteren Personen aus dem Ausland, darunter ein Schweizer, ein Ukrainer und drei Briten. Rund zwanzig weitere Fahrgäste sowie Passanten wurden verletzt, einige davon schwer.

Die Gloria‑Standseilbahn besteht aus zwei an ein unterirdisches Kabel gekoppelten Waggons, die durch ein Gegengewichtssystem die Strecke zwischen dem unteren und dem oberen Bahnhof meistern. Laut den bisherigen Ermittlungen hatten die beiden Fahrzeuge an jenem Abend gerade ihre jeweiligen Endstationen verlassen, als das Zug‑verbindungskabel abrupt versagte und die Fahrzeuge ihren Kurs nicht mehr halten konnten. Ein im Oktober veröffentlichtes vorläufiges Untersuchungs­bericht stellte fest, dass das Verbindungskabel nicht den geltenden Normen entsprach und erhebliche Mängel in seiner Beschaffenheit aufwies.

Darüber hinaus wurden die Wartungsprotokolle, die regelmäßige Inspektionen und Instandhaltungsmaßnahmen dokumentieren sollten, als manipuliert und gefälscht identifiziert. Diese Befunde werfen ein schweres Licht auf die internen Kontrollmechanismen von Carris und das beauftragte Wartungsunternehmen. Der abschließende Bericht, der die endgültigen Ergebnisse und mögliche strafrechtliche Konsequenzen enthalten wird, soll im Herbst desselben Jahres veröffentlicht werden.

Infolge des Skandals trat der Vorstand von Carris im Oktober zurück, und seitdem hat das Unternehmen den Betrieb seiner drei historischen Standseilbahnen in Lissabon, zu denen auch die berühmte Gloria‑Strecke gehört, eingestellt. Die Stadtverwaltung steht unter Druck, schnell Lösungen zu finden, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen und den sicheren Betrieb der öffentlichen Verkehrsmittel zu gewährleisten





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