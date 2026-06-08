UNO warnt vor extremer Hitze bei der Fußball-WM 2026: Gefahr für Fans und Spielbetrieb

Das UNO-Klimasekretariat warnt: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird voraussichtlich unter extremen Hitzebedingungen stattfinden. Experten prognostizieren, dass etwa ein Viertel der Spiele bei gefährlicher Hitze ausgetragen wird. Während Spieler medizinisch überwacht werden, sind Fans in Stadien und umliegenden Bereichen großen Risiken ausgesetzt. Das Spieltempo könnte beeinträchtigt werden. Die Warnung unterstreicht die Herausforderungen des Klimawandels für große Sportevents.

Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird, steht im Fokus einer besorgniserregenden klimatischen Prognose. Das UNO -Klimasekretariat äußerte diese Warnung zu Beginn einer zehntägigen Klimakonferenz in Bonn.

Experten weisen darauf hin, dass das größte Fußballturnier der Geschichte in eine Phase zunehmender extremer Hitzewellen fällt, die auf den fortschreitenden Klimawandel zurückzuführen sind. Berichten von spiegel.de zufolge wird erwartet, dass circa jedes vierte Spiel unter Bedingungen ausgetragen wird, die als gefährlich hohe Hitze eingestuft werden können. Während für die Spieler durch intensive medizinische Betreuung und präventive Maßnahmen gesorgt wird, sieht die Situation für die Millionen Fans in den Stadien und um die Spielorte herum deutlich kritischer aus.

Die Warnung der UNO-Experten lautet: Die größte Gefahr lauert außerhalb der Stadien. In Fanzonen, langen Warteschlangen, auf verstopften Verkehrswegen und auf unbeschatteten Parkplätzen sind Menschen stundenlang der prallen Sonne und hitzebedingten Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Selbst Zuschauer, die das Turnier lediglich im Fernsehen verfolgen, werden die Auswirkungen spüren, da das Spieltempo möglicherweise gedrosselt wird, um die Spieler zu schonen. Es ist mit früheren Auswechslungen, planmäßigen Trinkpausen und der verstärkten Nutzung von Kühlhandtüchern zu rechnen, um den Athleten eine gewisse Regulierung zu ermöglichen.

Die gesundheitlichen Risiken für die Fans sind vielfältig und potenziell lebensbedrohlich. Hitzschlag, Dehydrierung und Kreislaufprobleme sind ernsthafte Gefahren, die bei öffentlichen Massenveranstaltungen unter extremen Witterungsbedingungen schnell eintreten können. Im Gegensatz zu den professionellen Fußballmannschaften, die über Ärzte, Physiotherapeuten und hochentwickelte Kühlsysteme verfügen, sind die Besucher oft auf sich allein gestellt. Die Infrastruktur in den Austragungsländern - seien es die Vereinigten Staaten, Mexiko oder Kanada - muss unter diesen Gesichtspunkten hinterfragt werden.

Steht ausreichend Schatten zur Verfügung? Gibt es genügend kostenlose Trinkwasserstationen? Sind die Wartezeiten an Ein- und Ausgängen sowie bei öffentlichen Verkehrsmitteln unter Hitzebelastung zumutbar? Diese Fragen werden von den Klimaexperten der Vereinten Nationen aufgeworfen.

Die Organisatoren der FIFA und die lokalen Behörden stehen in der Verantwortung, umfassende Hitzeschutzpläne für die erwarteten hunderttausende Besucher pro Spieltag zu entwickeln. Dies betrifft nicht nur den unmittelbaren Stadionbereich, sondern auch die gesamte Logistik rund um die Spielorte.

Darüber hinaus wirft die Klimaprognose für die Weltmeisterschaft 2026 ein Schlaglicht auf die grundsätzliche Vereinbarkeit von Megasportevents mit den Herausforderungen des globalen Wandels. Das Turnier, das in der Tradition der Winterspiele in Katar steht, wo Bedenken wegen der Hitze ebenfalls eine große Rolle spielten, könnte als Symbol für die neuen Realitäten des Sports im 21. Jahrhundert werden. Die FIFA muss sich fragen, ob zukünftige Weltmeisterschaften möglichst in klimatisch weniger sensiblen Jahreszeiten oder in Regionen mit gemäßigterem Klima stattfinden sollten.

Die Diskussion geht über den unmittelbaren Schutz von Spielern und Fans hinaus. Die massive Anreise von Fans und Mannschaften, der Betrieb von Stadien und die gesamte Infrastruktur haben einen erheblichen ökologischen Fußabdruck. In Zeiten, in denen der Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduziert werden muss, erscheint die Austragung eines solchen Megaereignisses in drei großen, teilweise weit auseinanderliegenden Ländern mit starkem Einsatz von Flugverkehr paradox.

Die Klimakonferenz in Bonn nutzt die WM 2026 daher auch als anschauliches Beispiel, um die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen im Sport und im Veranstaltungsmanagement zu demonstrieren. Ob die FIFA darauf mit konkreten, nachhaltigen Konzepten reagiert, bleibt abzuwarten. Zumindest die Clouds über dem Turnier scheinen nicht nur metaphorisch zu sein; sie sind Wetterphänomene, die tatsächlich Folgen haben





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