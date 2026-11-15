UNO beruft neue Verhandlungen zu autonomen Killerrobotern ein

Ab Montag diskutieren 128 Vertragsstaaten in Genf über die Regulierung von Killerrobotern. Während viele Staaten ein striktes Verbot fordern, stehen USA und Russland auf der Bremse.

Die Debatte um die Zukunft des Krieges hat sich Ende Juli in Genf zugespitzt, als die 128 Vertragsstaaten der UNO-Waffenkonvention zur siebenten Überprüfungskonferenz zusammentraten. Der zentrale Streitpunkt bilden autonome Waffensysteme, die in der breiten Öffentlichkeit oft als Killerroboter bezeichnet werden und zunehmend als existenzielle Bedrohung für die menschliche Sicherheit wahrgenommen werden. Die Beratungen, die bis Freitag anhielten, dienten einem entscheidenden Ziel: der Aushandlung eines ersten Rahmens für die internationale Regulierung dieser Technologie, die menschliche Kontrolle immer weiter einschränkt.

Strategien für ein Verbot autonomer Systeme

Der Großteil der anwesenden Delegationen forderte bereits im Vorfeld der Konferenz ein striktes Verbot von vollautonomen Waffensystemen, da diese vollständig der menschlichen Urteilskraft und Entscheidungsgewalt entrissen sind. Als Definition von Vollautonomie gilt in diesem Kontext, dass eine Drohne oder Rakete nicht nur mittels Algorithmen Ziele identifiziert und verfolgt, sondern auch den finalen Angriff ohne jegliches menschliches Zutun einleitet. Für Waffensysteme, die lediglich über einige autonome Funktionen verfügen, fordern die Staaten stattdessen klare, rechtlich bindende Regeln, die eine lückenlose Kontrolle gewährleisten.

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Die Diskussionen in Genf gipfelten in der Frage, ob ein neues Mandat für Verhandlungen zu einem völkerrechtlich verbindlichen Übereinkommen verabschiedet wird. Da Entscheidungen in der Konvention stets einstimmig getroffen werden müssen, steht der Erfolg der Gespräche unter einem besonderen Druck. Es ist möglich, dass die Staaten zwar die Notwendigkeit von Verhandlungen anerkennen, aber bewusst offen lassen, ob das zukünftige Ergebnis rechtlich bindend sein soll oder lediglich politischen Charakter trägt.

Divergierende Interessen der Weltmächte

Trotz des breiten Konsenses für mehr Transparenz und Kontrolle stossen die Pläne der Mehrheit auf entschiedenen Widerstand aus den Reihen mächtiger Militärmächte. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, Indien und Israel zählen zu den erklärten Gegnern eines umfassenden Verbots. Diese Nationen vertreten die Position, dass eine vollständige Regulierung die technologische Innovation und militärische Effizienz unnötig behindern würde, während sie den Einsatz autonomer Komponenten als taktisch überlegen betrachten. Ihre Ablehnung stellt das Haupthindernis für eine rasche Einigung dar, da sie jedes verbindliche Mandat blockieren können.

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Österreich hat sich im Vorfeld der Gespräche klar positioniert und unterstützt laut Angaben des österreichischen Außenministeriums uneingeschränkt die Forderung nach einer internationalen rechtlichen Regulierung. Die österreichische Delegation vertritt den Standpunkt, dass eine bedeutsame menschliche Kontrolle über autonome Waffensysteme unerlässlich ist. Wien betrachtet die Thematik als eine der aktuellsten und dringlichsten Herausforderungen in der globalen Abrüstungspolitik, die seit 2013 im Rahmen der Konvention über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen debattiert wird.

Dringlichkeit durch Zwischenfälle in der Ukraine

Die akute Politisierung des Themas wurde durch konkrete Ereignisse in der Ukraine verstärkt. Am 6. Juli dieses Jahres kam es in der Stadt Saporischschja zu einem Vorfall, bei dem drei Menschen durch eine russische Drohne getötet wurden. Nachrichtenquellen wie Swissinfo charakterisieren dies als den ersten dokumentierten Fall, in dem eine Waffe, die vollständig durch künstliche Intelligenz gesteuert wurde, versehentlich Menschenleben forderte. Solche Vorfälle nähren die Sorge, dass die Lücke zwischen menschlicher Verantwortung und maschineller Automatisierung gefährlich weit wird.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und Mirjana Spoljaric vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) haben in gemeinsamen Warnungen vor der rasanten technologischen Entwicklung und dem Überschreiten einer moralischen roten Linie alertiert. Das IKRK forderte die CCW-Staaten explizit auf, Regeln zu verabschieden, die unvorhersehbare autonome Waffen verbieten sowie solche Systeme untersagen, die darauf ausgelegt sind, unmittelbar Gewalt gegen Menschen auszuüben. Diese Forderung unterstreicht die ethische Dimension der Debatte, die weit über militärische Fragen hinausgeht.

Perspektiven bis Ende 2027

Die internationale Koalition Stop Killer Robots, die sich aus über 300 Nichtregierungsorganisationen in mehr als 70 Ländern zusammensetzt, bezeichnete die diesjährige Genfer Konferenz als eine der möglicherweise folgenreichsten unserer Zeit. Die zivilgesellschaftliche Front fordert vehement ein Mandat für Verhandlungen über ein neues, international rechtsverbindliches Protokoll. Sollte dieses Mandat erfolgreich sein, soll das Protokoll innerhalb eines Jahres, also bis Ende 2027, ausgehandelt werden.

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Ob die Hoffnung auf ein konkretes Ergebnis gerechtfertigt ist, bleibt abzuwarten, da ähnliche Initiativen in den vergangenen Jahren gescheitert sind. Die Einigkeit unter den 128 Vertragsstaaten wird auf die Probe gestellt, insbesondere angesichts der fundamental unterschiedlichen Interessenlagen zwischen dem Großteil der Weltgemeinschaft, der mehr Humanität im Kriegskampf fordert, und den wenigen Major-Mächten, die ihre technologische Vorherrschaft nicht einschränken wollen. Die nächsten Schritte werden bestimmen, ob die internationale Gemeinschaft in der Lage ist, einen wirksamen Schutzschild gegen die automatisierte Tötung zu errichten.