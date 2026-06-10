Unmanned water vehicle rescues two pilots of downed Apache helicopter

A unmanned water vehicle, known as the Saronic Corsair, was used to rescue two pilots of a downed Apache helicopter in the Gulf of Oman. This is the first time such a rescue has been documented in a conflict zone.

Der " Saronic Corsair " kann tagelang ohne menschliches Zutun über das Meer gleiten. Nun wurde die Wasserdrohne zum Lebensretter für zwei Piloten eines abgestürzten Apache-Helikopters. Vor der Küste des Omans, unweit der Straße von Hormuz, ist in dieser Woche ein Stück Militärgeschichte geschrieben worden.

Nach Angaben des Pentagons hat eine Wasserdrohne zwei abgestürzte US-Piloten aufgespürt und in Sicherheit gebracht. Zum ersten Mal wurde damit eine Such- und Rettungsaktion durch ein unbemanntes Wasserfahrzeug in einem Konfliktgebiet dokumentiert. In den frühen Morgenstunden des Dienstags, um 4:03 Uhr iranischer Ortszeit, stürzte der Kampfhubschrauber AH-64 Apache während eines Patrouillenflugs ab. Als Grund führte US-Präsident Donald Trump feindlichen Beschuss an.

Es wäre der erste Verlust eines Apache-Helikopters in diesem Krieg. Rund zwei Stunden später kam nach Darstellung der US-Streitkräfte die unbemannte Hilfe. Eine Wasserdrohne vom Typ "Saronic Corsair" ortete die beiden Männer und brachte sie in Sicherheit. Der "Saronic Corsair" ähnelt optisch einem Motorboot und ist auch in etwa so lang.

Die Drohne misst 7,3 Meter, kann bis zu 450 Kilogramm Nutzlast tragen und gleitet mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 65 km/h übers Wasser. Das Schiff ist zumindest teilautonom. Es kann tagelang eigenständig vorgegebene Routen abfahren und Hindernisse ausweichen. Die maximale Reichweite wird mit rund 1000 Seemeilen (1852 Kilometer) angegeben.

Die Einsatzdauer erhöht dabei eine KI, die den Dieselmotor an Bord nur wenn nötig anwirft. Der Hauptzweck der Drohne ist Aufklärung. Der "Corsair" wurde vom texanischen Unternehmen Saronic Technologies vor allem für das sogenannte Replicator-Programm des Pentagon entwickelt. Die Initiative soll helfen, in kurzer Zeit "tausende" günstige Drohnen und Roboter einzuführen, die mit KI ausgestattet sind und notfalls rasch geopfert werden können.

Die ersten Corsair-Drohnen wurde 2024 vorgestellt. In weniger als einem Jahr ging man zur Großproduktion über. Der Fall wirft auch ein Schlaglicht auf die "Task Force 59" (TF 59) der Fünften Flotte. Die 2021 in Bahrain aufgestellte Einheit ist auf den Einsatz von Drohnen und KI im Nahen Osten spezialisiert und setzt den "Corsair" seit Ende März im Einsatzgebiet rund um die Straße von Hormuz ein.

Sie erprobt inzwischen aber mehr als 20 unbemannte Systeme – von segelnden, solarbetriebenen Langstrecken­drohnen wie dem Saildrone Voyager bis zu schnellen Motorboot-Drohnen wie dem Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), das bei Bedarf auch bewaffnet werden kann. Im Iran-Krieg setzt die Task Force Drohnen vor allem zur Aufklärung ein. Sie fahren gefährliche Routen ab, um Schiffsbewegungen zu erkennen und Minenfelder zu finden und zu markieren. Die Boote tragen oft Radare, optische und infrarote Kameras oder Sonare.

Die vielen vernetzten Daten sollen der US-Marine ein nahezu lückenloses Lagebild verschaffen, ohne dabei Soldaten in Gefahr zu bringen. In einem nächsten Schritt wollen die USA auch Unterwasserdrohnen einsetzen, um Minen und andere Bedrohungen unter der Meeresoberfläche aufzuspüren. Dahinter steht auch ein größerer Umbruch. Die U.S. Navy will in den nächsten Jahrzehnten eine "hybride Flotte" aus bemannten und unbemannten Wasserfahrzeugen aufbauen – auch, um China abzuschrecken.

"Bis 2030 werden wir allein im Indopazifik mehr als 30 mittelgroße unbemannte Überwasserschiffe sehen. Außerdem ist mit tausenden kleiner unbemannter Überwassersysteme zu rechnen", prophezeite ein hochrangiger US-Navy-Vertreter vor einigen Wochen





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