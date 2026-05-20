University budget cuts: Government target 2,5 billion Euro reduction

German government plans to decrease university budget from 16,5 to 15,5 billion Euros, with significant budget cuts in consequences for higher education institutions. Uniko president warns against the potential consequences and calls for protests.

Wie mehrere Rektoren am Mittwoch erklärten, wolle die Regierung das Uni-Budget für die Jahre 2028 bis 2030 von 16,5 auf 15,5 Milliarden Euro senken. Laut Universitätenkonferenz (Uniko) würden den Hochschulen damit insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro fehlen.

Uniko-Präsidentin Brigitte Hütter sprach von einem'Super-GAU' und einer in diesem Ausmass'beispiellosen' Kürzung. Die Rektoren warnen vor Sollten die Einsparungen nicht ausgesetzt werden, müssten laut Sebastian Schütze, Rektor der Uni Wien, rund 20 Prozent der Stellen an den Universitäten gestrichen werden. Dadurch drohten ein großer Reputationsverlust, längere Studienzeiten und Probleme bei der Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte. Auch allgemeine Studiengebühren könnten dann wieder zum Thema werden.

Besonders dramatisch seien die Auswirkungen laut Markus Müller, Rektor der Die Universitätskliniken in Wien, Graz, Innsbruck und Linz, die zentrale Säulen des Gesundheitssystems und würden einen Großteil der Fachärzte ausbilden. Müller warnte deshalb sogar vor einem möglichen'Kollaps' der medizinischen Versorgung, falls die Budgetpläne umgesetzt werden





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