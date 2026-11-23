Das Universitätsklinikum St. Pölten setzt mit orangefarbener Beleuchtung und einer etablierten Opferschutzgruppe seit 2011 konkrete Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Das Universitätsklinikum St. Pölten hat ein deutliches Signal gegen Gewalt an Frauen gesetzt und dabei gezeigt, dass seine Maßnahmen weit über bloße Symbolik hinausgehen. Durch die charakteristische orangefarbene Beleuchtung des Krankenhauses zieht das Institut die öffentliche Aufmerksamkeit auf die globale Kampagne gegen Misshandlung und Kontrolle. Dieses visuelle Zeichen steht in direkter Verbindung zu den umfassenden Unterstützungsangeboten, die das Haus für betroffene Personen bereitstellt.

Konkrete Unterstützung durch die Opferschutzgruppe

Hinter der orangefarbenen Aktion verbirgt sich die Arbeit der eigenen Opferschutzgruppe des Universitätsklinikums St. Pölten, die bereits seit 2011 tätig ist. Dieses spezialisierte Team kümmert sich umfassend um Menschen, die Erfahrung mit häuslicher Gewalt gemacht haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams bieten nicht nur medizinische, sondern auch psychosoziale Versorgung an, um die Betroffenen ganzheitlich zu betreuen.

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Die Aufgaben der Gruppe gehen über die reine Behandlung hinaus, da das Team bei Bedarf auch Betroffene bei der Erstattung einer Anzeige begleitet. Zudem vermittelt die Opferschutzgruppe direkte Kontakte zu externen Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen. Diese Vernetzung stellt sicher, dass Patientinnen und Patienten nach der akuten Behandlung im Klinikum einen nahtlosen Zugang zu weiterer Hilfe erhalten.

Erkennung unsichtbarer Verletzungen im Klinikalltag

Das Universitätsklinikum St. Pölten legt besonderen Wert auf die Schulung seiner Beschäftigten, um Warnsignale frühzeitig zu erkennen. Nicht jede Form von Gewalt hinterlässt sichtbare körperliche Verletzungen, was die Identifizierung von Fällen erschweren kann. Daher schult das Haus Ärzte und Pflegekräfte gezielt darin, psychische Belastungen als mögliche Hinweise auf Gewalterfahrungen zu deuten.

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Medizinisches Personal wird angewiesen, durch gezieltes Nachfragen den betroffenen Personen den Zugang zu notwendiger Hilfe zu erleichtern. Diese Schulungen sind ein zentraler Bestandteil des Konzepts, um auch psychische Gewalt, Drohungen und Einschüchterung zu adressieren. Die Sensibilisierung des Personals ist entscheidend, um latenten Fällen wirksam zu begegnen und Missbrauch nicht zu übersehen.

Ganzjähriges Engagement und Solidarität im Krankenhaus

Die Unterstützung durch das Universitätsklinikum St. Pölten ist nicht auf bestimmte Aktionstage beschränkt, sondern gilt das ganze Jahr über. Neben der orangefarbenen Beleuchtung tragen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orangefarbene Sticker, um das Thema im Alltag sichtbar zu machen. Dieses kontinuierliche Engagement unterstreicht die langfristige Verpflichtung des Hauses, Solidarität zu zeigen.

Durch die Kombination aus visueller Kampagne, der etablierten Opferschutzgruppe und der fortlaufenden Schulung des Personals bietet das Universitätsklinikum St. Pölten ein rundes Paket an Hilfe an. Damit wird klar, dass Prävention und Unterstützung Hand in Hand gehen müssen, um Frauen effektiv vor Gewalt und ihren Folgen zu schützen.